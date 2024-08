El abanderado de la principal coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, pidió este sábado al presidente Nicolás Maduro detener la violencia desatada luego de las elecciones del 28 de julio -cuyo resultado oficial dio la victoria del líder chavista- y aceptar que perdió los comicios, como asegura el bloque antichavista y algunos observadores internacionales.



"Le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente", dijo el diplomático, en un video que compartió a través de X, en alusión a los más de 2,400 arrestos que se han producido en el contexto de las protestas poselectorales.



"Basta ya de persecución y violencia, basta ya de intentar sembrar terror, basta ya de irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos. Acepte lo expresado por nuestro pueblo y comencemos todos a sacar nuestro país de esta crisis", prosiguió González Urrutia, quien asegura haber ganado los comicios por amplio margen.



Reiteró que exigir que se cumpla la Constitución, "protestar pacíficamente para hacer respetar la voluntad de millones de venezolanos", haber trabajado como testigo electoral el 28 de julio e informar lo que sucedió ese día "no es un delito".



"Delito es no aceptar la voluntad de nuestro pueblo, delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes, delito es reprimir salvajemente a manifestantes pacíficos", subrayó.



Este pronunciamiento se produce horas después de que la PUD denunciase, en la misma red social, que "la represión y la persecución política ha llegado a niveles inhumanos y críticos", toda vez que "decenas de adolescentes, centenares de mujeres y hombres han sido secuestrados por expresar su voluntad de cambio y un futuro mejor".



Según la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país, hasta este sábado persisten 1,303 arrestos verificados, producidos en la situación poselectoral, lo que incluye a 170 mujeres, 116 adolescentes, 14 indígenas y 16 personas con alguna discapacidad.



En el contexto de las protestas se registraron hechos violentos y vandálicos, lo que se salda con 24 civiles muertos -según la ONG Provea- así como dos militares fallecidos y cerca de un centenar de agentes de seguridad lesionados.



El Consejo Nacional Electoral (CNE), que dice haber sufrido un ataque cibernético el día de las votaciones, aún no publica los resultados desagregados que confirmen la victoria de Maduro, un silencio que ha sido cuestionado por numerosos países y organizaciones, incluido el Centro Carter, que participó como observador en los comicios.

