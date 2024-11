El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este miércoles que la oposición mayoritaria, que señaló de fraudulenta su reelección en los comicios del pasado 28 de julio, "se va a arrepentir" si intenta tomar el poder por la fuerza y poner fin al Gobierno chavista, instaurado en el país caribeño desde 1999.



"Se van a arrepentir si se metan con lo más sagrado que tiene Venezuela: su Constitución, la paz y su pueblo. Solamente les digo, se van a arrepentir, sé lo que digo", subrayó el mandatario durante un acto con los jefes de los poderes públicos, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).



En alusión a la principal coalición opositora -Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, dijo que hay "una corriente fascista, criminal, asesina que quiere entregar" la independencia de Venezuela e "imponer" un golpe de Estado como el ocurrido contra el fallecido Hugo Chávez (1999-2013) en 2002, conocido en el país como 'Carmonazo'.



"A los que quieren un nuevo Carmonazo y creen y se sienten borrachos de poder, con el apoyo de la élite imperialista de Estados Unidos, solo les digo no subestimen al pueblo venezolano, no subestimen que el poder tiene aquí en Venezuela y en este continente nuestra fusión popular, militar, policial", insistió.



En este sentido, pidió "defender" el país ante los supuestos planes de Estados Unidos, cuya Administración reconoció esta semana al candidato de la PUD en las elecciones de julio, Edmundo González Urrutia, como presidente electo de Venezuela, como ya lo hicieron el Parlamento Europeo y otros Gobiernos.



El ente electoral proclamó la victoria de Maduro en las urnas, un resultado que no ha sido reconocido por numerosos países debido a la falta de soportes que confirmen esa reelección.



Mientras tanto, la PUD asegura que González Urrutia -exiliado en España desde el 8 de septiembre- ganó la Presidencia por amplio margen e insiste en que su candidato jurará como nuevo jefe de Estado, cuando Maduro -que cuenta con el respaldo de todas las instituciones venezolanas- también prevé hacerlo.

