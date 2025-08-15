Un repartidor de comidas a domicilio, Simón Bolívar, Gokú y el dragón Shenlong y varios Yorkshire vestidos con trajes típicos de Bolivia participaron este jueves en 'Patitas del Bicentenario', un festejo anticipado para los perros por el Día de San Roque, con un mensaje para promover la tenencia responsable de mascotas.

La Subalcaldía del Macrodistrito Centro de La Paz convocó a humanos y perros a participar disfrazados en el evento, consistente en un desfile que recorrió un céntrica avenida de la ciudad hasta la plaza Tejada Sorzano, cercana al estadio Hernando Siles, donde hubo concursos, demostraciones y una feria.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/edit-0000024026still1326-43cfa525.jpg Captura de video del desfile'Patitas del Bicentenario' (EFE)

- Bicentenario Canino -

El desfile tuvo dos objetivos, uno de ellos, "engalanar a los perritos, disfrutar y vivir una fiesta junto a ellos" por el Día de San Roque y también por el bicentenario de la independencia de Bolivia que se celebró el pasado 6 de agosto, explicó a los medios la jefa de sección de Desarrollo Integral de la Subalcaldía Centro, Michelle Veneros.

El segundo objetivo fue promover la tenencia responsable y el cuidado de las mascotas que "no son objetos".

"Estamos trabajando con brigadas para evitar junto a albergues, rescatistas y aliados estratégicos para evitar la sobrepoblación y recomendar a la gente que tengamos una tenencia responsable", manifestó.

Veneros explicó que si bien el Día de San Roque es el 16 de agosto, se decidió adelantar el festejo por el auto de buen gobierno que regirá desde este viernes por las elecciones generales del domingo, que establece que están prohibidas las aglomeraciones, actos públicos, reuniones y los espectáculos de cualquier tipo, entre otras restricciones.

Los mejores disfrazados concursaron en tres categorías, una individual, otra familiar y la tercera para duplas dueño-mascota.

Entre las duplas estuvieron Lucero Gallardo y su pequeña Rubí, una ch'api de color blanco, como se llama en Bolivia a los perros pequeños y con abundante pelo ensortijado parecidos al bichón maltés.

Rubí iba vestida de Gokú y Gallardo se disfrazó del dragón Shenlong, animada a participar en el desfile "por el amor" que le tiene a su mascota.

En declaraciones a EFE, la joven instó a quienes tienen perros y gatos "que los amen, que los cuiden, que ellos también son seres vivos" y que son parte de la familia.

También participaron Duncan, un pequinés albino disfrazado de Simón Bolívar; Bailey, el repartidor de comidas a domicilio, Bella, una dachshund vestida de Blancanieves y Goliath, un perro mezcla de chihuahua con pinscher que llevaba la vestimenta típica de la danza boliviana de la Diablada.

Tres golden retrievers se unieron a la fiesta vestidos como el Chavo del 8, la Chilindrina y Quico, los personajes creados por el comediante mexicano Chespirito y hubo tres enormes San Bernardos, Doggy y Sasha, que no llevaban disfraz, y Beto, que iba caracterizado como rapero.

Tuvo participación destacada el Club de Yorkshire Terrier Bolivia - La Paz, con varios de sus integrantes disfrazados con trajes de danzas folclóricas bolivianas, como el t'inku y la kullawada.

La agente k-9 Goya, una pastor belga Malinois especialista en la búsqueda de restos humanos, se lució con una demostración de obediencia y algunos trucos ante el público reunido en la plaza.

