Micropigmentación y tatuajes sanan "el alma" de pacientes de cáncer en Ciudad de México

Más de 100 pacientes oncológicos recibieron la asistencia de profesionales del tatuaje en la quinta edición de "Delineando sonrisas", una actividad que intenta darles "una segunda oportunidad de verse y sentirse bien" ( EFE )

Micropigmentación de pezones y cuero cabelludo, tatuajes y pintura corporal son algunos de los servicios que voluntarios donaron este miércoles para "sanar el alma" de más de 100 pacientes oncológicos, en la quinta edición del proyecto solidario ‘Delineando Sonrisas’, en la Ciudad de México.

Con el torso cubierto únicamente con un dibujo, Vanessa Hernández, coordinadora de pacientes y sobreviviente de cáncer, se mostraba "libre, segura y confiada", mientras organizaba los turnos para los servicios.

"Yo luzco mis heridas como batallas logradas de la vida", afirmó a EFE, al describir su 'bodypainting' (pintura corporal) de este día: dos guantes de box sobre sus senos y un ángel en medio, envuelto con un listón rosa.

Para Hernández, este dibujo representa "la lucha contra el cáncer de las mujeres" que se convierten en "ángeles terrenales" para otras, y forman "una familia", como la que se vio en el evento solidario.

Cindy Brum, fundadora de Delineando Sonrisas, explicó que el evento reunió a más de 70 artistas, profesionales de belleza y psicólogos que regalaron su trabajo a sobrevivientes y pacientes con cáncer.

"La belleza sana", destacó Brum, al recordar que una paciente le agradeció entre lágrimas un delineado de cejas y le dijo: ‘es que lloro porque me veo bonita’.

Julio Fábila, artista de 'bodypainting' -uno de los más demandados en esta jornada-, detalló que el dibujo lo realiza en la parte del cuerpo donde la paciente tuvo o tiene cáncer, como una forma de "renacimiento", y para que las sobrevivientes se sientan "con esa libertad y esa confianza de querer presumir ese arte".

Caricias para el alma

En el segundo piso del Salón D'Valle, en la alcaldía Iztapalapa, donde se realizó el encuentro, Víctor Oliva reconstruía las areolas alrededor de los pezones de las sobrevivientes de cáncer de mama, con micropigmentos orgánicos, con el objetivo de darles "una segunda oportunidad de verse y sentirse bien".

Elsa, beneficiaria de este servicio, compartió que aunque su diagnóstico de cáncer es desfavorable, quiere seguir "echándole ganas" y disfrutar de la vida sin perder la fe.

"Con este procedimiento me voy a sentir más segura, me voy a sentir completa y pues cada que me vea desnuda pues me va a dar gusto verme ya con mis areolas", expresó, al tiempo que describió su experiencia en 'Delineando Sonrisas' como sentirse "apapachada y en familia".

En la planta baja del salón, Laura Lilia Flores se preparaba para tatuarse varias estrellas y otras figuras pequeñas en estilo mosaico, como símbolo de "fortaleza, comunidad y buena actitud" hacia la vida, después de haber sobrevivido a un cáncer que le diagnosticaron hace ocho años.

Junto a ella, Leticia Godínez terminaba de realizarse una pigmentación capilar para contrarrestar la alopecia que padeció por el estrés de la pandemia de covid, después de varias quimioterapias y radiaciones dentro de un tratamiento de 10 años contra un cáncer agresivo que superó el año pasado.

"Estas son caricias para nuestra alma, porque pasamos un proceso tan agresivo, que nos quedamos sin cejas, sin pestañas (...) El vernos bien de verdad que nos levanta mucho el ánimo", comentó Godínez.

Aunque "no fue fácil" organizar el encuentro, Brum resaltó la solidaridad de los participantes, quienes incluso donaron pelucas, prótesis y medicamentos oncológicos que escasean actualmente en México, los cuales fueron colocados en una caja para quienes los necesitaran.

"Somos hermanas (...) porque nos comprendemos perfectamente, aunque sean diferentes tipos de cáncer", agregó Godínez.