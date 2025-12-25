A la crisis económica se suma la tensión por la mayor presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela. Estas fechas de alegría y celebración hoy se viven en medio de una zozobra.

Crecimiento económico y desafíos estructurales en Venezuela

Según el Banco Central de Venezuela, el PIB creció 8.71 % durante el tercer trimestre del año en comparación con el mismo período de 2024.

Este aumento, de acuerdo al organismo, responde a la recuperación de sectores estratégicos como el petróleo y la minería, el aumento en la producción nacional, el crecimiento del comercio, turismo interno y una política económica que busca sustituir importaciones.

Luis Crespo, profesor de la facultad de economía de la Universidad Central de Venezuela, advierte no obstante que el país presenta graves problemas aún no resueltos.

Reacciones sociales y tradiciones en medio de la crisis

"Hay dos variables en este 2025 que han afectado directamente a las familias y a las empresas, estamos hablando del tipo de cambio y de la inflación, dos variables que están en un espiral geométrico de alza y que no se visualiza un escenario donde las mismas se estabilicen".

Agna Torrealba, una joven administradora venezolana, cuenta que las tradiciones aún superan a las dificultades que atraviesa el país. "Con todo y el sopesar que tenemos en este momento y la dificultad que estamos pasando y la expectativa y la intriga y el vivir el día a la vez, literalmente, nosotros montamos arbolito, un pesebre, cuando podemos nos reunimos".

"Dentro de toda la situación que estamos viviendo que es bastante compleja, eso nos da como un rayo de alegría un momento de esperanza, ese compartir en familia no lo hemos dejado a un lado", afirma Luis Pérez, un profesor de idiomas que vive en Caracas.

A pesar de la situación política y económica, la esperanza continúa siendo el hilo que sostiene a una nación fragmentada en la cual los ciudadanos buscan formas de resistir y celebrar las navidades con lo poco que tienen.