Cuba tendrá apagones durante toda la jornada, los cuales afectarán al mismo tiempo el 56 % del país durante las horas de mayor demanda de energía en la tarde-noche, informó este viernes la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

Esta semana de se han registrados elevadas tasas de afectación, acorde con los datos cotejados por EFE con base a los reportes diarios de la UNE.

Detalles confirmados sobre la crisis energética en Cuba

Los días de Nochebuena y Navidad registraron tasas de 60 %, muy cerca de la mayor documentada hasta la fecha, del 62 %, de principios de diciembre.

Todo ello refleja la grave crisis energética que sufre la isla desde mediados de 2024 debido a las frecuentes averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el petróleo necesario para producir energía.

La UNE, perteneciente al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario pico de la jornada -en la tarde-noche-, una capacidad de generación de 1,490 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3,350 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1,860 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1,890 MW.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o por mantenimiento. Esta fuente de energía aporta en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Asimismo, 102 centrales de generación distribuida (motores) y la infraestructura de motores de Moa (este) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil). Además, una docena de motores están parados por falta de lubricante. Esta fuente de energía supone un 40 % del mix energético.

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Impacto económico y social de los apagones en Cuba

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de "asfixia energética".

Los prolongados apagones diarios lastran la economía nacional, que se ha contraído un 11 % en los pasados cinco años y este ejercicio cerrará también en negativo. También han sido el detonante de las principales protestas de los últimos cinco años.