Lluvias torrenciales en Brasil
Lluvias torrenciales en Brasil

VIDEO | Vecinos buscan a sus familiares tras mortales lluvias en Brasil

En un clima de desesperanza, rescatistas y vecinos buscan este miércoles a 33 desaparecidos tras las lluvias torrenciales que azotaron al sureste de Brasil y ya dejaron 36 muertos, según un nuevo balance oficial

Rescatistas y vecinos buscaban el miércoles a 33 desaparecidos tras las lluvias torrenciales que azotaron al sureste de Brasil y arrasaron los municipios de Juiz de Fora y Ubá, en el estado de Minas Gerais.

Situación actual de los rescates

Con cantidades inusitadas de agua, el temporal desatado el lunes provocó inundaciones, derrumbes de edificaciones y deslizamientos de tierra que sepultaron a decenas de personas. Al menos 36 personas murieron, pero decenas siguen desaparecidas.

Bomberos que trabajan en los rescates explicaron a la AFP que a esta altura es poco probable hallar a víctimas con vida bajo los aludes de lodo. La tragedia en el sureste del país se suma a otros grandes desastres por inclemencias climáticas sufridos en Brasil en los últimos años, que científicos asocian en varios casos a los efectos del calentamiento global.

    AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 