Centroamérica, una región altamente dependiente de la importación de combustible, comienza a sentir con fuerza los efectos de la crisis en Oriente Medio. El precio de la gasolina ya supera los cuatro dólares por galón, equivalente a 3.785 litros, tras varias semanas de incrementos generando preocupación por su impacto en el transporte y los alimentos.

Impacto del aumento de combustibles en Panamá y Guatemala

En Panamá, Guatemala y República Dominicana, los precios se mantienen entre los más altos de la región, impulsados por la volatilidad de los mercados internacionales.

En Panamá, donde los precios se ajustan cada dos semanas, la gasolina de 95 octanos alcanza los 4.62 dólares por galón. Ante el aumento, muchos conductores se adelantaron a llenar sus tanques para evitar pagar más. Algunos, como los taxistas, ya aplican medidas de ahorro, reduciendo el uso de aire acondicionado y evaluando incluso cambiar de actividad.

En Guatemala, el incremento ha sido más pronunciado. En apenas dos semanas, el precio del galón de gasolina regular ha subido alrededor de 1.30 dólares, situándose entre 4.60 y 4.90 dólares.

Medidas oficiales en República Dominicana para contener precios

En redes sociales, los consumidores expresan preocupación, mientras las autoridades refuerzan controles para evitar la especulación en las estaciones de servicio. Por su parte, República Dominicana ha optado por subsidiar los combustibles para contener el impacto.

El gobierno dominicano ha destinado cerca de 20 millones de dólares para evitar mayores aumentos, aunque algunos derivados, como el querosene, ya registran alzas significativas. La incertidumbre se mantiene en la región, mientras consumidores y autoridades buscan alternativas frente a un escenario internacional que siga presionando al alza de los precios del combustible.