Cientos de cubanos en la noche del miércoles protestaron con cacerolazo los frecuentes apagones que han afectado a la isla por una profunda crisis energética que atraviesa desde hace dos años, agravada desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos.

Los cortes del servicio eléctrico han derivado en cacerolazos, sentadas en avenidas de la capital y quema de basureros en varias zonas, como expresión del malestar de la población ante el deterioro de las condiciones de vida.

La víspera se reportaron manifestaciones en barrios de La Habana Vieja, mientras que durante toda la semana se registraron protestas similares en los municipios de El Cerro, Marianao y La Lisa.

En estos sectores, los ciudadanos han denunciado los prolongados apagones y la falta de servicios básicos, entre ellos el suministro de agua potable a los hogares.

Situación actual

A la crisis eléctrica se suman otras dificultades que afectan a la población. El transporte público permanece prácticamente paralizado y los hospitales apenas ofrecen algunos servicios mínimos. Además, el incremento generalizado de los precios, especialmente de los alimentos y los medicamentos en los mercados informales, ha agravado la situación económica de los cubanos.

En casi 24 meses, la isla ha registrado 12 apagones generales, de los cuales siete han ocurrido en lo que va de 2026, reflejando el agravamiento de la crisis del sistema eléctrico.

La situación energética ha impactado de manera directa la

, que permanece prácticamente paralizada. Las proyecciones estiman que el

de Cuba se contraerá al menos un

este año, tras una caída acumulada superior al 15 % durante los cinco años anteriores.