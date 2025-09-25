El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió en defensa de su mujer y su hermano incursos en causas judiciales. Lo ha hecho en una rueda de prensa desde Nueva York. "La verdad acabará imponiéndose y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes", aseguró Sánchez.

El presidente del Gobierno habló ante los periodistas después de conocerse que el juez que investiga a su mujer, Begoña Gómez, propondrá que sea juzgada por un jurado popular por malversación en la contratación de su asesora.

También después de que se conozca el procesamiento de su hermano por su contratación irregular en la Diputación de Badajoz, lo que le coloca a un paso del juicio. "El tiempo pondrá las cosas en su sitio", sentenció.

"Nos toca defender la verdad, pues defenderemos la verdad y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes. Y espero que cuando eso suceda y la justicia así lo dicte, pues tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo todo lo que está planteando en este caso el juez Peinado", puntualizó Sánchez ante los periodistas que le abordaron en Nueva York.

Los juicios para Begoña Gómez y David Sánchez podrían celebrarse en los próximos meses y el presidente ya ha avanzado que se presentará a la reelección en las próximas elecciones generales.