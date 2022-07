Arrestan a 17 legisladores en protesta pro aborto frente a Corte Suprema de EEUU

Diecisiete legisladores demócratas fueron arrestados frente a la Corte Suprema estadounidense durante una protesta a favor del derecho al aborto.



La policía del Capitolio dijo que los manifestantes habían bloqueado el tráfico en una calle cercana y que recibieron tres advertencias antes de que los agentes realizaran un total de 35 arrestos.



Entre los legisladores detenidos están Alexandria Ocasio-Cortez. La representante de Minnesota, Ilhan Omar, quien aseguró en Twitter que seguirá haciendo todo lo que esté a mi alcance para generar alarma sobre el ataque contra nuestros derechos reproductivos.



La representante Carolyn Maloney, de Nueva York, también fue arrestada y emitió un comunicado en el que afirma que "no hay democracia si las mujeres no tienen control sobre sus propios cuerpos ni pueden decidir sobre su propia salud, incluido el cuidado reproductivo".



La pequeña manifestación se produjo tres semanas después de un controvertido fallo de la Corte Suprema que anuló el fallo Roe vs. Wade de 1973, que garantizaba el derecho al aborto a nivel federal.

