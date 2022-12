Empleados de Starbucks en EEUU celebran primer aniversario de lucha sindical

Los trabajadores de la cadena de cafeterías Starbucks en Estados Unidos celebraron este viernes el primer aniversario de su lucha sindical, con concentraciones en varias ciudades del país en las que celebraron la sindicalización de 265 locales en todo el país, en los que trabajan más de 7,000 trabajadores.



Junto a la Alcaldía de Nueva York, un centenar de trabajadores de Starbucks y representantes de otras organizaciones obreras se concentraron para recordar la creación del primer sindicato del país, el 9 de diciembre de 2021, en una cafetería de la ciudad neoyorquina de Búfalo, y pedirle a la empresa que se siente a negociar.



"Ver esta unidad y este tipo de solidaridad no solo entre todos los sindicatos de Starbucks en todo el país, sino también entre otros sindicatos y otros socios y personas que solo quieren apoyar, es absolutamente increíble", aseguró a Efe Madalyn Stauffer, trabajadora de uno de los locales más emblemáticos de la cadena en Nueva York, que lleva mes y medio en huelga.



Sin embargo, como recuerda Stauffer, después de un año, ninguna cafetería ha logrado alcanzar un acuerdo colectivo con la compañía, en un país en el que el sindicalismo tiene una escasa tradición. Por eso, se han organizado concentraciones en otros nueve estados del país, como California, Masachusets y Texas, entre otros.



"Todavía no hay ninguna negociación sobre la mesa. En nuestra cafetería, tenemos un día de negociación la próxima semana, el 13 de diciembre, que está muy bien, pero, desafortunadamente, esperamos que Starbucks no se levante como ha hecho hasta ahora con otros representantes sindicales", agregó Stauffer.



En la protesta, varios trabajadores denunciaron ante los participantes el acoso de la compañía contra los activistas sindicados, una supuesta intimidación que ya ha llegado en varias ocasiones a los tribunales.



En este sentido, los sindicalistas recuerdan que la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, en inglés) ha emitido más de 40 quejas contra la empresa, que incluyen 900 violaciones de la ley laboral federal.



"Sturbucks: Deja de acosar a los camareros y reconoce el sindicato", rezaba uno de los carteles que llevaban varios de los concentrados, que lucían también pancartas con el símbolo del sindicato -un puño negro levantando un vaso-, y de otras organizaciones de trabajadores.



En otro se podía ver al presidente de la compañía, Howard Schultz, definido como "el máximo ejecutivo de Starbucks para la destrucción de los sindicatos".



Schultz ha mostrado en varias ocasiones su rechazo la creación de los sindicatos y, al igual que otras grandes compañías, sostiene que la sindicalización impide la comunicación directa entre la empresa y el trabajador.



La presión que sufrieron varios sectores económicos durante la pandemia, como el de servicios, supuso un acicate para el movimiento obrero en el país.



Otro de los gigantes corporativos que intenta sofocar el renovado impulso sindical es Amazon, que ha visto como los trabajadores de un almacén de Nueva York votaron a favor de formar una agrupación de trabajadores.



"En este último año se han visto cambios que son realmente increíbles. La mayoría de la gente de los sindicatos de la izquierda no se podían creer que los trabajadores de Starbucks o de Amazon fueran a tener éxito", comenta a Efe Justine Media, trabajadora sidicalizada del gigante tecnológico y que se ha acercado a la protesta para mostrar su solidaridad con sus compañeros del gigante de las cafeterías.

