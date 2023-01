Biden acusa a republicanos de querer sembrar el "caos" económico

El presidente estadounidense, Joe Biden, señaló que vetará cualquier norma que propongan los republicanos que apunte a sembrar el "caos" económico y financiero al arriesgar al país a entrar en default.



En un discurso ante obreros en Springfield, Virginia, cerca de Washington DC, Biden sostuvo que bloquearía en particular los proyectos de la oposición en materia fiscal.



"No dejaré que ocurra. No mientras yo esté a cargo. Voy a vetar todo", sostuvo.



Biden afirmó que los republicanos en el Congreso buscan bloquear el aumento del techo de endeudamiento del país, lo cual amenaza a la mayor economía mundial con un default, o cese de pagos, que sería inédito.



Eso crearía "caos" y sería "doloroso" para Estados Unidos, afirmó el mandatario, sobre una polémica que se repite a lo largo de la historia del país.



La idea de que el país con "la deuda más segura y respetada del mundo entre en default, es incomprensible", aseveró, al tiempo que acusó a la oposición republicana de tomar como "rehén" a la economía.



Biden criticó asimismo la idea de algunos republicanos de reemplazar el impuesto a la renta por otro de 30 % a las ventas. Es "increíble", permitiría "a los millonarios y billonarios" evitar pagos de impuestos, lanzó.



El discurso presentó algunas de las que podrían ser las líneas de ataque de los demócratas para las elecciones generales de 2024. El mandatario, que tiene 80 años y es el presidente de más edad en ocupar la Casa Blanca, todavía no anuncia si buscará un segundo mandato.



La resiliencia de la economía a pesar de un incremento de tasas por parte de la Reserva Federal para contener la inflación, y los últimos indicadores económicos, parece jugar a favor del veterano político.



Este jueves, los datos del PIB mostraron un crecimiento de 2.1 % de la economía en 2022, con un último trimestre mejor de lo esperado.



La inflación, aunque alta, se ha ido moderando en los últimos seis meses.



Las encuestas muestran que Biden tiene una aprobación de 42 % entre los votantes. Una segunda presidencia lo llevaría a dejar el poder con 86 años.