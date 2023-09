Zelenski llega a Nueva York y visita a soldados ucranianos en un centro de rehabilitación

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó el lunes a Nueva York acompañado de su esposa, Olena Zelenska, para participar en la Asamblea General de la ONU, y visitó un centro de rehabilitación en el que se recuperan soldados ucranianos que sufrieron lesiones graves o mutilaciones.



"He comenzado mi visita a Estados Unidos con lo más importante: reunirme con nuestros combatientes heridos en el Hospital Universitario de Staten Island", escribió Zelenski esta madrugada en su cuenta de la red social X.



El mensaje va acompañado de un vídeo en el que saluda a los soldados que se recuperan en ese centro.



"Les he dado las gracias por su servicio y les he deseado una rápida recuperación", escribió Zelenski, que también dio las gracias, según dijo, al personal médico y a la fundación caritativa que atiende a estos militares heridos en combate.



Zelenski intervendrá en persona este martes ante la Asamblea General de la ONU. El año pasado, el presidente ucraniano se dirigió a este foro por videoconferencia.



El presidente ucraniano también tiene previsto reunirse de forma bilateral con numerosos líderes en los márgenes del evento.

