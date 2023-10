Empresarios mexicanos acusan a Texas de bloquear 20,000 cargas y de disminución en la producción

El bloqueo impuesto por el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, a las exportaciones desde la mexicana Ciudad Juárez a Estados Unidos acumula ya 20,000 cargas varadas y está provocando que las maquiladoras en la frontera recorten el 10 % de su producción, estimaron este miércoles empresarios industriales y transportistas.



Los líderes empresariales criticaron que después de tres semanas de crisis ningún nivel del Gobierno mexicano se ha parado frente al gobernador Abbott para exigirle que quite los retenes de revisión físico-mecánica implementados por el departamento de Seguridad Pública de Texas, qué son los que están provocando el bloqueo en las exportaciones.



"Hasta ahora no se ha notificado formalmente la entrega de la nota diplomática que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a enviar a Estados Unidos para solicitar que se eliminen las trabas a las exportaciones", dijo Manuel Sotelo Suárez, vicepresidente de asuntos fronterizos de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).



El lunes pasado, el Gobierno mexicano envió una nota diplomática al de Estados Unidos, por las inspecciones de camiones de carga que lleva a cabo el Departamento de Seguridad Pública de Texas, que han causado retrasos y pérdidas económicas en el intercambio comercial entre ambos países.



Además, expresó su preocupación ante las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno de Texas.



Desde el lunes 18 de septiembre Estados Unidos cerró las exportaciones por el puente Córdoba-Américas para trasladar a todo el personal a procesar migrantes, ante la crisis migratoria que enfrenta esta ciudad fronteriza. Ese mismo día las aduanas de Juárez y El Paso fallaron y las cargas se ralentizaron.



El miércoles 20, cuando arreglaron el sistema, el Departamento de Seguridad Pública de Texas instaló retenes de revisiones de hasta 6 horas para los tráileres justo al salir de la aduana, causando un tapón que mantiene más de 20,000 cargas de exportaciones varadas en Juárez.



Sotelo Suárez dijo que las 20,000 cargas que están varadas van a tardar semanas en poder cruzarse, siempre y cuando los cruces regresen a una normalidad.





La producción cae hasta un 10 %

Ante ello, el vocero de la Asociación de Transportistas de Carga de Ciudad Juárez, Carlos Noé Licerio, indicó que ante la falta de espacio para almacenar la producción y ante la falta de insumos, la producción global de la industria maquiladora de Juárez ha caído hasta un 10 %.



"Si pudiéramos decir un porcentaje y lo que hemos escuchado en los medios me atrevería a decir que puede haber entre un 5 y 10 % de afectación a la producción, de tener que parar líneas o cambiar procesos de producción a falta de componentes", dijo el empresario especializado en transporte y abastecimiento de insumos.



"¿Todas las empresas están trabajando en un esquema de contingencia? Sí. ¿Todos se han visto afectados? Definitivamente, porque ha habido una ruptura en la manera de operar a través de estas largas filas", agregó Licerio.



Explicó que antes de la crisis las cajas de tráiler se iban a medias y ahora las maquiladoras las llenan completamente.



Estimó que las 20,000 cargas varadas acumulan cerca de 2,000 millones de dólares, mientras que las pérdidas sólo de los transportistas suman 7 millones y medio de dólares.



Por su parte, Isela Molina Alcay, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Ciudad Juárez, indicó que el 30 % de su membresía está siendo afectada.



Señaló que una parte de sus afiliados tiene a su personal en paros técnicos, es decir, con jornadas y salarios recortados, y otra parte ha sido penalizada con multas millonarias por sus clientes, que no han recibido sus mercancías en tiempo.



También cuestionó el hecho de que ninguna autoridad mexicana ha tenido ningún tipo de negociación con Abbott.



"Es una petición que nosotros hemos hecho desde el 25 de septiembre a la gobernadora, en la reunión de ayer no lo mencionó, pero se fijó que vamos a tener un diálogo con ella de manera semanal y los empresarios vamos a hacer un frente para exigirle al gobierno que esta situación se arregle", dijo la industrial.



Agregó que también se reunirán con diputados y senadores para tratar de que alguna autoridad hable con el gobernador de Texas.

