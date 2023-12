La Freedom Plaza de Nueva York se enciende con una instalación luminosa de Bruce Munro

La Freedom Plaza de Nueva York se llenó este miércoles de luz con 'Field of Light', una instalación eléctrica ideada por el artista británico Bruce Munro dispuesta a lo largo de más de dos hectáreas de un parque situado frente a la sede central de las Naciones Unidas.



La instalación, que abrirá al público el viernes y se podrá ver durante doce meses, está compuesta por más de 18.000 esferas con tallo de fibra óptica de baja luminosidad que cambian sutilmente de color.



Los visitantes podrán pasear entre las luces en una experiencia inmersiva que pretende devolver a la ciudad de Nueva York la luz que perdió durante la pandemia de la Covid-19.



"La obra no tiene otro propósito que ser una expresión de alegría en sí misma. La vida está llena de cosas terribles y yo pretendo que la gente se dé cuenta de que también existen cosas positivas en el mundo", explicó a EFE el artista.



Además, hizo hincapié en que las luces están hechas de materiales reciclables que se volverán a utilizar en otros proyectos, un gesto que responde a su intención de adaptar el arte a la naturaleza.



El artista tuvo la idea de crear 'Field of Light' en un viaje a Australia, donde se sintió realmente vivo y conectado con el paisaje que lo rodeaba, lo que le llevó a imaginar un campo que florecía con suaves ritmos de luz en medio de la oscuridad.



Pero su inspiración para crear el campo de luces procede también de la muerte de su padre, pues fue entonces cuando decidió impulsar su carrera creando instalaciones eléctricas que reflejaran positivismo y que transmitieran claridad en un momento oscuro de su vida.



Munro también destacó que siempre había querido traer este proyecto a Nueva York, y aseguró que se siente muy feliz viendo cómo la instalación funciona en distintos escenarios: "Las luces cambian el entorno, pero el entorno también cambia a las luces. Es una relación simbiótica", añadió el artista.



La experiencia inmersiva, patrocinada por la Fundación Soloviev y organizada junto a The Hope Program, ha conseguido vender todas las entradas para visitarla de aquí a febrero.

