Las batallas legales de Donald Trump oscilaron este lunes entre las buenas y las malas noticias. Por un lado, obtuvo la reducción de la fianza que tiene que depositar mientras apela un fallo que amenaza con socavar su imperio inmobiliario, pero por otro tendrá que volver al banquillo el próximo 15 de abril.

Un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York redujo a 175 millones de dólares el monto de la fianza que tenía que depositar este lunes por la multa de 355 millones y más de 100 millones de dólares de intereses acumulados, a los que fue condenado el pasado 16 de marzo por fraude fiscal. El magnate dispone de diez días más para depositar la nueva fianza.

El candidato presidencial republicano a la elección de noviembre recibió la inesperada noticia mientras asistía a una vista en la que se fijó la fecha para su próxima cita judicial penal por el pago de 130,000 dólares a una exestrella de cine porno para comprar su silencio al final de la campaña electoral de 2016.

El juez de origen colombiano Juan Merchán rechazó las demandas de los abogados de Trump para retrasar el primer juicio penal de la historia de un expresidente al menos 90 días y ordenó que la selección del jurado comience el 15 de abril.

"Ustedes están literalmente acusando a la oficina (del fiscal del distrito) de Manhattan y a las personas asignadas a este caso de mala conducta de la fiscalía y tratando de hacerme cómplice de ello", dijo un visiblemente exasperado Merchan a los abogados de Trump durante la audiencia.

Trump está acusado de falsificar los libros contables de su empresa para encubrir como gastos legales el pago realizado a la actriz Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, para silenciar su encuentro sexual de 2006 y que el republicano de 77 años siempre ha negado.

"No sé cómo es posible hacer un juicio en plena campaña electoral. No es justo. No es justo", reaccionó el exmandatario, que debe disputar la presidencia de Estados Unidos a Joe Biden en noviembre.

- "Interferencia electoral" -

El antiguo inquilino republicano de la Casa Blanca, a la que sueña volver el 20 de enero de 2025, tilda la sentencia civil de "inventada" y el "requisito de la fianza, inconstitucional" impuestos por una fiscal, Letitia James, "racista y corrupta" y un juez, Arthur Engoron, "controlado por la camarilla demócrata".

Los abogados de Trump aseguraron la semana pasada que su cliente no había podido reunir la suma de la fianza, para garantizar que el magnate pagará la sanción impuesta en caso de que fracasen sus recursos de apelación.

Este monto se añade a los cerca de 92 millones de dólares que tuvo que depositar a principios de mes tras ser condenado por difamar a la escritora E. Jean Carroll.

Trump celebró la decisión del panel de apelaciones de reducir la fianza pero denunció el caso que lo sentará en abril en el banquillo de "interferencia electoral" y "caza de brujas".

"Respeto enormemente la decisión de la división de apelaciones y depositaré 175 millones de dólares en efectivo, en bonos o en lo que sea necesario, muy rápidamente, dentro de los 10 días", dijo a la prensa.

Estaba previsto que el juicio por el pago de dinero comenzara este lunes, pero el pasado 15 de marzo el juez lo retrasó para estudiar las miles de páginas que presentaron los abogados del magnate de posibles pruebas y que acabó desestimando la semana pasada al considerarlos irrelevantes para la causa.

En su plataforma Truth Social, Trump denunció ambos casos como un ataque con motivaciones políticas antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, en las que probablemente se enfrentará de nuevo al demócrata Joe Biden.

"Estos son casos amañados, todos coordinados por la Casa Blanca y el Departamento de Justicia con fines de interferencia electoral", escribió Trump. "No hay delito. Nuestro país está CORRUPTO".

El magnate suele despotricar contra un sistema judicial que, según él, está "amañado" para operar en su contra.

La semana pasada, el magnate recibió una buena noticia con el anuncio de que su plataforma Truth Social saldría finalmente a bolsa mediante una fusión, una operación que podría reportarle miles de millones de dólares.

Sin embargo, no podrá disponer de los fondos hasta dentro de seis meses, pero potencialmente podría ayudarle a garantizar la fianza.

Sin embargo, en caso de impago, James aún podría ordenar la congelación de sus cuentas bancarias o proceder al embargo de algunas de sus propiedades en Nueva York.

Los abogados de Trump han buscado por todos los medios retrasar sus numerosos juicios, a ser posible hasta después de las elecciones presidenciales.

Trump también se enfrenta a cargos por intentar anular los resultados de las elecciones de 2020 y por retener documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca.