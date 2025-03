El presidente estadounidense Donald Trump fue entrevistado este domingo en la cadena conservadora Fox News, donde dijo prever un "periodo de transición" económica marcado por los aranceles que EE.UU. ha impuesto o pretende imponer a los bienes de otros países.



Entrevistado por la presentadora Maria Bartiromo, y preguntado por algunos datos que apuntan a una recesión este año, Trump respondió: "Odio predecir cosas como esa. Hay un periodo de transición, porque lo que estamos haciendo es muy grande, estamos trayendo la riqueza a EE.UU. de nuevo".



En el Air Force One, de regreso de su fin de semana en Mar-a-Lago, Trump aclaró que es normal dudar sobre la posibilidad de que EE.UU. entre en recesión. "¿Quién sabe? Lo único que les puedo decir es que vamos a recaudar cientos de miles de millones en aranceles y nos vamos a volver tan ricos que no vamos a saber cómo gastar todo ese dinero".



En paralelo, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en una entrevista en NBC, aseguró que "no habrá una recesión en EE.UU." y argumentó que "los aranceles globales van a bajar porque el presidente Trump ha dicho: ¿Nos quieren imponer un 100 %? Nosotros les impondremos un 100 %".



Trump tuvo que abordar los vaivenes en los aranceles de su Gobierno a México y Canadá, que preocupan a los mercados, y adelantó que el 2 de abril entrarán en vigor los "aranceles recíprocos", insistiendo en que tienen sentido porque otros países están "estafando" al suyo, mientras que la semana pasada reconoció que su política económica puede requerir "pequeños ajustes" para los estadounidenses.



Respecto a los aranceles recíprocos a los bienes de aquellos países que graven las importaciones estadounidenses, Lutnick explicó que "algunos productos que se hacen en el extranjero pueden ser más caros, pero los estadounidenses se abaratarán, y esa es la meta".



Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump, ha amenazado con aranceles a México y Canadá, así como a China, entre otros países, y ha aplicado las tasas para, en algunos casos, revertirlas temporalmente, como en el caso de los bienes incluidos en el acuerdo T-MEC con sus vecinos.



"Vamos a atraer trabajos, vamos a volver a abrir fábricas", prometió en declaraciones esta tarde a la prensa antes de aterrizar en Washington.



Respecto a la pausa en los aranceles al sector automotor, totalmente integrado entre los tres países, declaró que lo hizo porque quería "ayudar a los fabricantes estadounidenses" y les dio "un pequeño respiro", pero sostuvo que los gravámenes "pueden subir" más adelante.



Además, Trump rechazó evaluar esas políticas según el impacto en el mercado de valores y propuso el modelo de seguimiento económico chino: "Si miran a China, ellos tienen una perspectiva de 100 años. Nosotros vamos por trimestres, y no se puede hacer así, hay que hacer lo correcto", dijo.

