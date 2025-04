Más de doscientos estadounidenses se reunieron este sábado en la Plaça do Comércio de Lisboa para protestar contra el Gobierno de Donald Trump y criticar las tarifas impuestas por Washington bajo el lema "Hands off" (Manos fuera).

Los asistentes, una gran parte pensionistas retirados en Portugal, asistieron con pancartas en las que podían leerse mensajes como "Idiotas gobiernan América", "Estadounidenses contra Trump", "Pongan un arancel a las malas ideas" o "Manos fuera de los derechos humanos".

La protesta tuvo lugar tres días después de que los Estados Unidos de Trump impusieran aranceles a las importaciones de todo el mundo, que en el caso de la Unión Europea son del 20 %, desatando una guerra comercial que ha causado desplomes en las principales bolsas.

- Símbolos y viejos enemigos-

Una bandera estadounidense dada la vuelta e imágenes paródicas de Trump y del multimillonario y aliado del presidente Elon Musk también se pudieron ver en la concentración, que se enmarca en un movimiento global llamado "Hands off" que ha promovido protestas en varias ciudades del mundo.

Un sentimiento similar manifestó Darcy Everson, una de las organizadoras del encuentro que llegó al país ibérico hace 32 años.

"Estoy abochornada, humillada, avergonzada por lo que la Administración Trump está haciendo con respecto a Ucrania. El discurso de (el vicepresidente de EEUU) JD Vance en Múnich fue una vergüenza absoluta. Me sentí mortificada", dijo a EFE.

Everson acudió a la protesta no solo para mostrar su rechazo a los aranceles, ya que "no se trata solo de la desestabilización de la economía mundial", sino que el Gobierno de Trump "está desestabilizando la forma en que hemos evolucionado para cuidarnos unos a otros en el mundo y para no ser antagónicos entre nosotros y no ser expansionistas".

"De repente la administración Trump está retrocediendo siglos para ser expansionista; quieren apoderarse de Canadá, de Panamá y quieren apoderarse de Groenlandia. Y es, es horroroso", concluyó la estadounidense.

En Portugal viven unos 2,000 ciudadanos estadounidenses, según los organizadores de la protesta.