El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar dispuesto a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, "muy pronto" para intentar poner fin a la guerra en Ucrania.

Tras una reunión calificada de "muy productiva" entre su enviado Steve Witkoff y Putin en Moscú, Trump afirmó en la Casa Blanca que "existe una alta probabilidad de que haya una reunión muy pronto" con su homólogo ruso.

- Cumbre tripartita -

Según la prensa estadounidense, Donald Trump prevé reunirse en persona con Putin la próxima semana, antes de un encuentro a tres bandas con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Sin embargo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, marcó distancias diciendo que aún hay "mucho trabajo por delante" antes de una posible reunión entre Trump y Putin.

"Hoy fue un buen día, pero tenemos mucho trabajo por delante. Aún quedan muchos obstáculos por superar, y esperamos hacerlo en los próximos días, horas o incluso semanas", declaró en el canal Fox Business.

La última cumbre formal entre Rusia y Estados Unidos data de junio de 2021, cuando el expresidente demócrata Joe Biden se reunió con su homólogo ruso en Ginebra.

El Kremlin consideró "bastante útil y constructiva" la reunión con el emisario de Trump.

"Los rusos expresaron su deseo de reunirse con el presidente Trump, y el presidente está dispuesto a reunirse tanto con el presidente Putin como con el presidente Zelenski", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Esta posibilidad se abordó en una llamada entre Trump y Zelenski en la que, según un alto cargo ucraniano, participaron el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los dirigentes de Gran Bretaña, Alemania y Finlandia.

"Parece que Rusia ahora está más inclinada a aceptar un alto el fuego, la presión sobre ellos está funcionando. Pero lo principal es que no nos engañen a nosotros ni a Estados Unidos con los detalles", declaró Zelenski la noche del miércoles.

- Amenaza de sanciones -

Según funcionarios estadounidenses, el presunto progreso no evitará sanciones a los países que compren a Rusia petróleo y armas.

La Casa Blanca no ha detallado oficialmente qué acciones tomará contra Rusia, pero Trump previamente amenazó con imponer "aranceles secundarios" a los principales socios comerciales de Rusia, como China e India.

El miércoles, Trump ordenó aumentar los aranceles en 25% a los productos indios debido a la continua compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Esta medida busca frenar las exportaciones rusas.

Sin nombrar explícitamente a Trump, el Kremlim calificó el martes de "ilegítimas" las "amenazas" de aumentar los aranceles a los socios comerciales de Rusia.

La campaña de Rusia contra Ucrania desde febrero de 2022 ha matado a decenas de miles de personas, destruido grandes áreas del país y obligado a millones a huir de sus hogares.

Las tres rondas de negociaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul no lograron avances hacia un alto el fuego, con ambas partes muy alejadas en sus demandas.

Moscú pide que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie al suministro de armas occidentales y a cualquier pertenencia a la OTAN.

Kiev considera estas condiciones inaceptables.

- Retórica nuclear -

El magnate republicano está cada vez más frustrado con Putin.

El ejército ruso disparó una cifra de drones récord contra Ucrania en julio, según un recuento de AFP basado en datos proporcionados por Kiev.

Sus tropas también han acelerado el avance sobre el terreno y se han adentrado en partes de Ucrania que Rusia no ha afirmado haber anexado.

Las relaciones entre Moscú y Washington se han tensado desde la semana pasada después de que Trump desplegara dos submarinos nucleares en respuesta a declaraciones del expresidente ruso Dmitri Medvédev.

No se sabe si Trump se refería a submarinos con armamento nuclear o simplemente submarinos impulsados por energía nuclear. Tampoco dio detalles sobre las ubicaciones de despliegue, que son mantenidas en secreto por el ejército estadounidense.

Rusia, en sus primeros comentarios sobre el despliegue, instó a la "cautela".

Moscú levantó por su parte una moratoria sobre el despliegue de armas de alcance medio y acusó a Washington de avivar la carrera armamentista.