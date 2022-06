Biden mantiene optimismo sobre acuerdos ante críticas en la Cumbre de las Américas

El presidente estadounidense, Joe Biden, insistió el jueves en su llamado por una mayor colaboración entre los países de la región durante la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California.

“En los siguientes días, tenemos una oportunidad de encontrar maneras de hacer lo mejor para nuestra gente trabajando juntos. Lo enfatizo, juntos. Eso es lo que la gente espera de nosotros. Es nuestro deber mostrar el poder de las democracias, cumplir cuando las democracias trabajan juntas”.

Biden se mostró confiado en lograr la unidad en asuntos sustanciales a pesar de las críticas contra su organización de la cumbre.



El presidente de Argentina, Alberto Fernández, criticó la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, gobiernos a los que Washington no invitó por considerar que incumplen los estándares democráticos.



Fernández también hizo un llamado a reestructurar la Organización de Estados Americanos y remover a su secretario general, Luis Almagro.



Pero no fueron las únicas críticas contra la cumbre, a unos metros de donde se reúnen los políticos, unas drag queens parodiaron el "Happy Birthday, Mr President" de Marilyn Monroe y "No llores por mí, Argentina", del musical Evita, para exigir acciones contra el cambio climático.



El calentamiento global es uno de los temas centrales de la Cumbre de las Américas.