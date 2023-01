El nuevo ministro de Defensa alemán señala el apoyo a Ucrania como prioridad

El nuevo ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, señaló tras asumir este jueves su cargo que el apoyo a Ucrania debe seguir siendo una prioridad en tiempos que "no son normales" y en los que hay una guerra en Europa.



"Sin duda, y lo digo con toda humildad, asumir este cargo es un gran reto para mí. Se trata de un cargo de gran responsabilidad ya en tiempos de paz y más aún ahora", dijo Pistorius ante la prensa en la sede del Ministerio.



Los tiempos actuales, según Pistorius, "no son tiempos normales" y la mirada sobre los temas de seguridad ya no puede ser la misma que antes de que comenzase la invasión rusa.



"No son tiempos normales, hay guerra en Europa. Alemania no es parte en la guerra pero la guerra nos afecta y representa una amenaza. Los temas de seguridad no pueden verse con los mismos ojos que hace un año", dijo. "Se trata de seguir apoyando a Ucrania, también con material del ejército alemán", agregó.



Pistorius agradeció el trabajo de su antecesora, Christine Lambrecht, y subrayó que la mayor parte del trabajo que ella empezó está todavía por delante.



"La mayor parte del trabajo está por delante. Durante años a las fuerzas armadas se les restó importancia. Este Gobierno ha acabado con ello pero todavía nos queda mucho por hacer", dijo.



Pistorius señaló también la importancia que tienen los temas de seguridad para todos los ciudadanos y dijo que él lo sabe muy bien tras haber sido ministro de Interior durante una década en el estado federado de Baja Sajonia (norte de Alemania).



El nuevo ministro recibió hoy el acta de nombramiento del presidente Frank-Walter Steinmeier, juró su cargo ante el Parlamento y luego fue recibido con honores militares en el Ministerio.



Su primera cita internacional la tendrá hoy con el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, después de que mantuviera una conversación telefónica con su colega francés, Sébastien Lecornu.

