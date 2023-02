Ejército de Bielorrusia se entrena cerca de la frontera de la Unión Europea

A pocos kilómetros de la Unión Europea (UE), las fuerzas especiales de Bielorrusia, el único aliado de Rusia en su guerra contra Ucrania, se entrenan para estar "listas" ante cualquier sorpresa.



Durante el entrenamiento, los soldados corren de un lado a otro, envueltos en humo blanco, y resuenan armas automáticas.



Un poco más allá, unos paracaidistas se ejercitan en los aterrizajes, mientras otros avanzan sobre una cuerda tensa ante los ojos de un grupo de periodistas, incluido un equipo de AFP, invitado a este país en donde la presencia de la prensa occidental se autoriza con cuentagotas.



Bielorrusia, dirigida por Alexander Lukashenko desde 1994, está sometida a sanciones europeas y norteamericanas por la represión de la oposición y por haber prestado su territorio a las fuerzas rusas al inicio de su ofensiva contra Ucrania, lanzada el 24 de febrero de 2022.



El presidente bielorruso no para de repetir que su ejército, compuesto por unos 70,000 soldados, no irá a combatir en territorio ucraniano. Pero desde hace meses crece la inquietud de que sus fuerzas acaben sumándose al campo de batalla, al calor de una nueva ofensiva de Moscú.



Máxime cuando un número desconocido pero destacado de soldados rusos siguen desplegados en Bielorrusia.



A sólo cuatro kilómetros de la frontera con Polonia, miembro de la UE y de la OTAN, los hombres de la 38ª brigada se entrenan bajo un retrato del presidente Lukashenko con uniforme de gala.



La pancarta está acompañada de una de sus máximas: "Hoy día no hay tarea más importante que la de defender lo logrado, nuestro pueblo y nuestra tierra".



"Estamos preparados para cumplir con todas las tareas, incluso las más difíciles", dice a AFP Vadim Lukashevich, comandante adjunto de las fuerzas especiales de Bielorrusia, evitando cuidadosamente referirse al conflicto de Ucrania, a apenas 50 km de distancia.



"La situación es estable", añade el oficial, "pero nos estamos preparando porque debemos estar listos para cumplir con nuestra misión en condiciones muy cambiantes".





- "Si nos atacan" -



Lukashenko desmiente con regularidad que vaya a entrar en guerra con Ucrania, y tanto él como su homólogo ruso, Vladimir Putin, niegan la intención de querer fusionar ambos países, otro rumor recurrente.



Sin embargo, Lukashenko es un nostálgico de la época soviética, que en los últimos tiempos multiplicó los discursos marciales, juró lealtad a Moscu y acusó a los occidentales de querer derrocarlo y de preparar un ataque contra Rusia.



Atrás quedan los tiempos en los que el presidente bielorruso ejerció de mediador recibiendo en Minsk en 2015 a los líderes de Francia, Alemania, Ucrania y Rusia para unas negociaciones que culminaron con un acuerdo de alto el fuego, nunca del todo aplicado, en el este de Ucrania.



Durante la visita de prensa a este centro de entrenamiento en Brest, en el oeste de Bielorrusia, el responsable militar, Vadim Lukashevich, afirmó que su país está apegado a "la paz" y la "estabilidad".



"Los bielorrusos son un pueblo pacífico", insistió otro responsable militar, que no quiso identificarse. "Nosotros no hemos atacado a nadie, pero si nos atacan..."