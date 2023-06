La Fiscalía francesa descarta por ahora un móvil terrorista en el ataque de Annecy

Las autoridades descartan por ahora un móvil terrorista en el ataque de Annecy con arma blanca que dejó este jueves cuatro niños y dos adultos heridos en un parque infantil.



"No hay por el momento elementos que puedan indicar que haya una motivación terrorista", afirmó la fiscal de Annecy, Lisa Bonet-Mathis, en una conferencia de prensa cerca del lugar del ataque.



La fiscal señaló que los cuatro niños están muy graves, igual que uno de los adultos, mientras que el otro adulto sufre heridas menos serias.



Entre los cuatro niños, hay uno de dos años y su hermana de tres, una británica de dos años y un pequeño de 22 meses y nacionalidad neerlandesa, según varias fuentes.



La representante del Ministerio Público explicó que el presunto autor, un sirio de 31 años, se encuentra detenido y está siendo interrogado en las dependencias de la policía de Annecy. El caso se investiga como "intento de asesinato" con un móvil aún por determinar.



La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, que viajó a la ciudad alpina junto al titular de Interior, Gérald Darmanin, precisó que el detenido es un sirio que tiene el estatuto de refugiado en Suecia. No tiene antecedentes judiciales ni tampoco se tiene conocimiento de antecedentes psiquiátricos.



Borne calificó el ataque de "un acto odioso, incalificable" que ha dejado el país "conmocionado" y felicitó a los agentes que detuvieron rápidamente al autor, así como a los servicios de emergencias.



El sospechoso, identificado como Abdelmasih H., se definió como cristiano al solicitar estatuto de refugiado en Suecia hace diez años, según distintos medios locales que citaron a fuentes policiales.



En Suecia se casó y tuvo un hijo aunque hace ocho meses la pareja se separó y él llegó a finales de 2022 a Francia, donde no tenía domicilio.



La Policía le está interrogando para determinar los motivos de su ataque. Al ser arrestado llevaba una cruz y un libro cristiano de oraciones, según la policía.



El ataque ocurrió hacia las 07.45 GMT en Annecy, una ciudad de turismo de montaña al pie de los Alpes. En concreto en el Jardín de Europa, una amplia área abierta de praderas y bosques a orillas del lago de Annecy, muy conocido por el remo y otras actividades de ocio.

