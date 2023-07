Soldado ucraniano, listo para volver al frente con una prótesis

Los campos de batalla en Ucrania quedan muy lejos de un idílico lago en Noruega. Los soldados Yehor y Dmytro vinieron para someterse a rehabilitación, ambos perdieron una pierna en la guerra. Pronto deberán volver.

Yehor Oliynik es un joven soldado ucraniano que perdió una pierna al pisar una mina. En Noruega recibió una nueva prótesis y está listo para volver al frente, a luchar por su país tras pasar siete meses en un hospital.

Nunca consideró solicitar asilo para vivir en paz. La guerra le ha hecho decidirse a seguir luchando. Con o sin pierna.

Sus cuidadores reconocen que ha sido difícil prepararlo sabiendo que volverá a combatir."Es difícil no llorar. Sé que los muchachos regresan a un país en guerra, y todavía no sabemos como va a terminar. Es muy duro, no tengo palabras", confiesa Irena Solberg, la fisioterapeuta ucraniana que le ayudó en la última etapa de su recuperación.