Lituania cierra frontera con Bielorrusia y valora cerrar sus pasos fronterizos con Rusia

El Gobierno lituano comunicó este viernes que ha cerrado por completo la frontera con Bielorrusia, tras haber anunciado hace dos días que cerraría dos de sus seis pasos fronterizos con ese país como respuesta a la presencia de los mercenarios del grupo Wagner en territorio bielorruso.



"Esto es un cierre completo de la frontera, a menos que haya quizás algún cruce humanitario o diplomático, pero de lo contrario la frontera está completamente cerrada", dijo la ministra de Interior, Agne Bilotaite, en una entrevista con la televisión pública lituana (LRT).



Bilotaite añadió que no se descarta tampoco un cierre de los pasos fronterizos entre Lituania y la Federación Rusa.



"Tuvimos una reunión con el jefe del Servicio de Guardia de Fronteras del Estado y todo el equipo discutió no solo el cierre de la frontera con Bielorrusia, sino también otras opciones, como el cierre de la frontera con la Federación Rusa", dijo.



Bilotaite destacó que con la vecindad de Rusia y Bielorrusia su país tiene que vivir con una continua amenaza pero agregó que esta preparado para hacer frente a la misma.



"Somos la OTAN y realmente invertimos mucho en nuestra defensa y en nuestra gente, nuestra sociedad debe sentir que tendremos a alguien que nos ayude. Pero también tenemos que hacer nosotros mismos todo lo necesario para garantizar nuestra propia seguridad", aseguró.



Después del cierre de los puestos de control fronterizos no se registraron incidentes en ellos, declaró por su parte a la LRT Saulius Nekrasevicius, subcomandante del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras (VSAT).



"No se registraron incidentes en los puestos de control fronterizos", manifestó Nekrasevicius.



El cierre de la frontera de Lituania con Bielorrusia se produce después de que esta semana se conociera que los países bálticos y Polonia están hablando de las posibilidades de cerrar completamente las fronteras con ese país y que los detalles finales se coordinarán en una reunión en Varsovia el 28 de agosto.



Los presidentes polaco y letón, Andrzej Duda y Edgars Rinkeviczs, indicaron tras un encuentro mantenido este miércoles en Polonia que la seguridad y la situación en la frontera con Bielorrusia es una cuestión prioritaria.

