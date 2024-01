Turquía ratifica la entrada de Suecia en la OTAN tras meses de bloqueo

El Parlamento de Turquía aprobó este martes en votación general la entrada de Suecia en la OTAN, tras meses de bloqueo por considerar que el país escandinavo no estaba haciendo lo suficiente contra los militantes kurdos.



En total hubo 287 votos a favor, 55 en contra, 4 abstenciones mientras que el resto del hemiciclo de 600 parlamentarios no acudió a la votación.



Durante el debate expresaron su postura a favor tanto el AKP, el partido islamista que gobierna Turquía desde 2002, como el socialdemócrata CHP, el mayor de la oposición.



Mientras, algunas formaciones menores, como el islamista Saadet y el izquierdista TIP, en la oposición, así como el fundamentalista Hüda-Par, aliado con el AKP, manifestaron su rechazo a la OTAN como conjunto.



En los últimos meses, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, había vinculado el visto bueno al acuerdo con EEUU de vender cazabombarderos F-16 a Turquía, transacción prevista desde hace años, pero bloqueada por el Congreso estadounidense.



Aunque no está claro en qué punto están estas negociaciones, el Parlamento respaldó ahora el ingreso de Suecia en la Alianza Atlántica, con lo que solo falta el visto bueno de Hungría, gobernada por el ultranacionalista Viktor Orbán.



Durante el año pasado, Budapest había dejado entrever que no se opondría al acceso de Suecia, si Turquía estaba de acuerdo.



Hoy mismo, Orbán invitó a su homólogo sueco, Ulf Kristersson, para tratar el tema de la ratificación de la adhesión de Suecia a la OTAN.

