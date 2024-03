La pareja de españoles atacada el pasado viernes en el noreste de la India, la mujer violada en grupo y el hombre severamente golpeado, abandonó este martes el país asiático rumbo a Nepal, luego de prestar nuevas declaraciones ante la policía del distrito de Dumka, donde tuvo lugar el suceso.

La policía se personó en la residencia oficial, donde se hospedaba la pareja desde el pasado sábado, para hacer entrega de las pruebas médicas realizadas a la mujer tras la violación, además de tomar más declaraciones para continuar con los trámites judiciales, informó a EFE una fuente oficial del distrito de Dumka, una región remota del estado de Jharkhand.



Las víctimas ofrecieron declaraciones adicionales por al menos dos horas.



La pareja salió enfundada con sus trajes y a bordo de sus motocicletas y todas sus pertenencias, para emprender un viaje de aproximadamente dos días hasta el país del Himalaya.



Las autoridades ofrecieron a la pareja un escuadrón policial que los escolte hasta la frontera del estado Jharkhand, agregó la fuente.



Un oficial en condición de anonimato confirmó por su parte a EFE que se han efectuado más arrestos, aunque no precisó más detalles ni el número de detenidos que hasta ahora, de manera oficial, es de cuatro sospechosos.



La policía aseguró el pasado domingo haber identificado a todos los responsables, que según las víctimas podrían ser al menos siete hombres, si bien las autoridades no han confirmado el total de implicados.



La pareja de experimentados viajeros, que lleva varios años viajando para recorrer el mundo en motocicleta, había instalado una tienda de campaña en un descampado de una aldea de Dumka para pasar la noche del viernes pasado, cuando cerca de la medianoche un grupo de hombres les atacó.



La ley establece duras penas para la violación, que en su mayoría no admiten fianza. Una violación, según el código penal indio, debe castigarse con no menos de 10 años de cárcel, y una violación en grupo con hasta cadena perpetua.