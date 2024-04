Los dispositivos de seguridad para los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de este miércoles en París (PSG-Barcelona) y Madrid (Atlético-Dortmund) fueron reforzados tras las amenazas lanzadas por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

"No existe una amenaza concreta, pero mantenemos en todo momento la prudencia y la responsabilidad", relativizó la portavoz del gobierno francés Prisca Thevenot este miércoles, unas horas antes del encuentro entre PSG y Barça.

Los partidos que se disputaron el martes, el Real Madrid-Manchester City en la capital de España y el Arsenal-Bayern Múnich en Londres, no registraron incidentes pese a la amenaza yihadista.

Publicados hace unos días en Internet, los mensajes amenazadores del EI no focalizaron la atención en un inicio hasta que el martes las autoridades de los países que acogían estos encuentros anunciaron refuerzos de las medidas de seguridad, en un contexto de riesgo de alerta muy elevado en Europa tras el último atentado ocurrido el pasado 22 de marzo en una sala de espectáculos de Moscú, en el que murieron 144 personas.

- Poco más de 100 días para los Juegos Olímpicos -

El martes, a poco más de 100 días para la inauguración de los Juegos de París, para los que la seguridad en uno de los principales quebraderos de cabeza, el ministro del Interior francés Gérard Darmanin anunció que la seguridad se había "reforzado considerablemente" para el partido del Parque de los Príncipes tras las amenazas yihadistas.

Delante del Parque de los Príncipes, los aficionados mostraban sus colores, con bufandas y camisetas del PSG bajo la atenta mirada de la policía, como constató un reportero de la AFP.

"Creo que estamos seguros", indicó a la AFP Stéphane Vuillemenot, que espera una victoria de los parisinos. "No hay que centrarse en eso, si no no podremos hacer nada", explicó este hombre de unos 50 años.

Por su parte Frantz, de 28 años y aficionado del Barça, "se lo planteó" antes de asistir. "Contamos con el Estado francés, que ha triplicado los controles y esperamos que todo vaya bien".

En Madrid, el delegado del gobierno español, Francisco Martín Aguirre, anunció por su parte "un despliegue de seguridad extraordinario".

Las autoridades españolas confirmaron el miércoles que se destinaron más de 2.000 policías al partido del Atlético, una cifra muy superior a los 1.300 previstos inicialmente y similar a la del martes por la noche, para el que se habían movilizado inicialmente 1.900 agentes.

Las tres ciudades que albergan estos partidos de ida de los cuartos de final de la Champions (Madrid, Londres y París) sufrieron en el pasado atentados yihadistas muy sangrientos (en 2004, 2005 y 2015, respectivamente), con cientos de muertos.

- "Mátenlos a todos" -

Pese a que la amenaza es permanente, las autoridades de estos tres países no revelaron planes específicos de atentados sobre estos partidos, pese a que EI llamó a atacar los estadios de fútbol en los que se disputan los encuentros.

En uno de los mensajes amenazadores del EI, un combatiente, enmascarado y portando un fusil de asalto, posa delante de imágenes de los cuatro estadios que acogerán los encuentros, acompañado del mensaje: "Mátenlos a todos".

Estos mensajes proceden de Al-Azaim, el órgano del Estado Islámico en Jorasán (EI-K), la rama de grupo yihadista en Afganistán, que ya reivindicó el atentado de Kerman (Irán) de enero y se sospecha que también esté detrás del último ataque en Moscú, detalló a la AFP una experta francesa en la comunicación a través de internet de los grupos yihadistas.

Esta experta calificó de "incitativos" estos mensajes, siguiendo "el envalentonamiento de la esfera EI tras el golpe de efecto del atentado de Moscú".

Estas amenazas, no obstante, no parecieron perturbar a los jugadores de los equipos implicados, quienes ofrecieron dos encuentros de mucha calidad y goles (3-3 en Madrid y 2-2 en Londres).

"La seguridad es importante (...), pero tenemos que concentrarnos en lo que tenemos que hacer, jugar al fútbol", declaró el martes por la mañana el centrocampista portugués del PSG Danilo Pereira.

