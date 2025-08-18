El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, denuncio este lunes los "cínicos" ataques rusos justo en el día en el que se deben buscar fórmulas para una paz negociada en la reunión de Washington.

"Conversaremos con el presidente Trump sobre temas clave. Junto con Ucrania, participarán en la conversación los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, la Unión Europea y la OTAN. Todos buscan una paz digna y una seguridad auténtica. Y en este preciso momento, los rusos atacan Járkov, Zaporiyia, la región de Sumy y Odesa, destruyendo edificios residenciales y nuestra infraestructura civil", escribió Zelenski en su cuenta de X.

"La maquinaria de guerra rusa sigue destruyendo vidas a pesar de todo. (El presidente ruso, Vladimir) Putin cometerá asesinatos ostentosos para mantener la presión sobre Ucrania y Europa, así como para humillar los esfuerzos diplomáticos", añadió.

Zelenski se refirió concretamente a ataques en Jarkov, con siete personas muertas, y en Zaporiya, con tres muertos y 20 heridos.

"También hubo un ataque deliberado ruso contra una instalación energética en Odesa, propiedad de una empresa azerbaiyana, lo que implica que fue un ataque no solo contra nosotros, sino también contra nuestras relaciones y nuestra seguridad energética. Precisamente por eso buscamos ayuda para poner fin a los asesinatos", subrayó.

"Por eso Rusia no debe ser recompensada por esta guerra", dijo.