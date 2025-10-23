El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha respondido al último comentario del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre el gasto en defensa, que éste sabe que España no sólo cumple con sus obligaciones y capacidades hoy sino también con "los incumplimientos" de anteriores ejecutivos del PP.

Sánchez, a su llegada a la reunión del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas, se ha referido al reproche que este miércoles volvió a hacer Trump a España, a la que acusó de no "jugar en equipo" por ser la excepción a la hora de comprometerse a dedicar el 5 % de su PIB al gasto de defensa como el resto de miembros de OTAN.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que el PP se comprometió en 2014 a destinar un 2 % del PIB en defensa y cuando Sánchez llegó al poder, en 2018, se encontró "una España que sólo dedicaba el 0,9 % del PIB al presupuesto de defensa".

Ha insistido en que España es un país "confiable" y que cumple con sus compromisos, si bien ha reconocido que el acuerdo al que llegaron en la última cumbre de la Alianza, en La Haya, fue en materia de capacidades.

Y eso es "realmente lo importante", ha subrayado: qué capacidades se necesitan para afrontar los desafíos comunes que tiene la OTAN. "Esa es nuestra filosofía y creo que también es la filosofía de la Alianza", ha subrayado el presidente.