El español que ha dado positivo en hantavirus presenta síntomas

El paciente español que ha dado positivo provisional por hantavirus y que se encuentra ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta desde anoche febrícula y ligera desaturación (bajada de la saturación de oxígeno), informaron fuentes oficiales. No obstante, en el momento actual se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente, según el Ministerio de Sanidad español. ( EFE )

El paciente español que ha dado positivo provisional por hantavirus y que se encuentra ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta desde anoche febrícula y ligera desaturación (bajada de la saturación de oxígeno), informaron fuentes oficiales.

No obstante, en el momento actual se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente, según el Ministerio de Sanidad español.

Este paciente se encuentra en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro, construida en el hospital militar tras la crisis del ébola de 2014 y que cuenta con medidas de seguridad como circuitos diferenciados de entrada y salida, controles de acceso, presión negativa y desinfección en cada una de las habitaciones.

Los otros 13 españoles del crucero MV Hondius, donde se produjo un brote de hantavirus, que están ingresados en el hospital Gómez Ulla han dado negativo en la primera prueba, y seguirán en aislamiento.

Aunque pueden comunicarse con sus familiares a través de sus teléfonos móviles, los pacientes permanecen aislados en habitaciones individuales, mientras se vigila su temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección.

Este lunes el Ministerio de Sanidad anunció que la cuarentena por hantavirus se contará a partir del 6 de mayo y se extenderá 42 días, es decir, hasta el 17 de junio.

Los catorce españoles, junto con el resto de pasajeros y tripulación del crucero MV Hondius fueron desembarcados el pasado domingo, después de que el buque fondeara frente al puerto canario de Granadilla, en la isla de Tenerife (Atlántico), en una operación coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno de España.

El crucero había partido el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde, y durante la travesía se produjo un brote de hantavirus, que ha causado tres muertos, hasta el momento.