Al menos tres personas murieron y quince resultaron heridas hoy en Moscú y su región tras el mayor ataque de drones ucranianos contra la capital rusa, que involucró a más de 80 artefactos no tripulados, según las autoridades locales.

"En el distrito Starbéevo de Jimki (ciudad satélite de Moscú) murió una mujer tras el impacto de un dron contra una casa. Otro hombre está bajo los escombros", informó en MAX, el Telegram ruso, el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov.

Añadió que "dos hombres murieron en la localidad de Pogorelki (Mitischi). Los restos de un dron cayeron contra una casa en construcción".

Además, señaló que los drones dañaron varios edificios y viviendas particulares en las ciudades Krasnogrosk e Istra, al oeste de la capital rusa, hiriendo a tres hombres y una mujer.

Otra casa se incendió tras la caída de un dron en la localidad de Subbótino, en el distrito Naro-Fominsk, al suroeste de Moscú.

Según Vorobiov, los drones atacaron objetivos de la infraestructura crítica en varios municipios de la región que circunda a la capital rusa.

Por su parte el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó de doce personas heridas, la mayoría empleados de la refinería moscovita.

"Tras el impacto de drones resultaron heridas doce personas, según datos preliminares. En su mayoría, frente a la entrada de la refinería, resultaron heridos varios constructores. El proceso tecnológico de la planta no se interrumpió", escribió en MAX.

Además, resultaron dañadas tres casas.

- Cifra récord -

A lo largo de la noche Sobianin fue informando de los derribos de drones, que ascendieron a 81, lo que eleva a más de 120 el número de derribos en las últimas 24 horas, lo que le convierte en el mayor ataque en lo que va de año.

En anterior ataque de gran envergadura tuvo lugar el 14 de marzo, cuando fueron derribados 65 artefactos, una jornada a la que siguió un ataque de 54 drones el 15 de marzo y 42 al día siguiente. El 7 de mayo las defensas antiaéreas rusas derribaron 61 naves no tripuladas en las cercanías de Moscú.

En marzo de 2025 Moscú repelió 74 drones y en mayo, 74.

Según pudo constatar EFE, que avistó esta madrugada al menos dos drones ucranianos de largo alcance Liuti, reconocibles por su característico alerón trasero en forma de V invertida, entre las 04:00 hora local (01:00 GMT) y las 06:00 (03:00 GMT) se escucharon más de veinte explosiones fuertes en zonas cercanas al aeropuerto capitalino de Domodédovo.

Las autoridades aeronáuticas detuvieron temporalmente el funcionamiento de los cuatro aeropuertos internacionales de Moscú, en uno de los cuales (Sheremétievo) cayeron restos de un dron derribado.

"Los restos se encuentran a una distancia segura de la zona de servicio a pasajeros y aeronaves. Los servicios de Emergencias ya se encuentran en el lugar de los hechos y se implementan las medidas de seguridad necesarias", informó en Telegram el aeropuerto.

En la ciudad de Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro de la Armada rusa en la anexionada península ucraniana de Crimea, las defensas antiaéreas derribaron 25 artefactos, según el gobernador local, Mijaíl Razvozzháev.

El gobernador informó en su cuenta de MAX que los fragmentos de drones aniquilados dañaron una línea de alto voltaje, causando interrupciones en el abastecimiento eléctrico.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, entre las 22:00 de la víspera (19:00 GMT) y las 07:00 (04:00 GMT) las defensas antiaéreas rusas "interceptaron y aniquilaron" 556 drones de ala fija sobre catorce regiones rusas, la península de Crimea y los mares Negro y Azov.