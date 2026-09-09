Eva Umlauf sobrevivió a una pesadilla que pocos niños pueden llegar a comprender. A sus dos años, ella y su madre fueron liberadas de Auschwitz.

Reacción de Eva Umlauf

Hoy, con 83 años, la sobreviviente del campo de exterminio nazi se siente atemorizada y triste por el auge de la ultraderecha en Alemania.

"Tenemos miedo. Sabemos lo que les ocurre a las minorías, lo que les pasa a los extranjeros. Ser extranjero en Alemania no es nada fácil, y eso nos hace temer que la historia pueda repetirse. Y ese peligro es real en este momento. Esto es solo el principio."

El partido Alternativa para Alemania, conocido por la sigla AfD, se alzó con la victoria en las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt, una región del este de Alemania.

Su programa incluye la defensa de restricciones a la inmigración —especialmente la procedente de países considerados ´culturalmente diferentes´—, la salida de la eurozona y el restablecimiento de las relaciones con Rusia.

La AfD niega ser antisemita y rechaza las comparaciones con el Partido Nazi, responsable del Holocausto.

Sus críticos acusan al partido de restar importancia al pasado nazi de Alemania, citando por ejemplo unas declaraciones de 2018 en las que uno de sus líderes describía la era nazi como ´una simple caca de pájaro en mil años de exitosa historia alemana´.

A Umlauf le cuesta entender cómo la AfD logró obtener casi el 44% de los votos.

"No creo que se trate solo de un voto de protesta. Al analizar los resultados, vemos a muchos jóvenes que nunca han vivido una guerra. Votan a la AfD. No sé qué los lleva a pensar así. No reflexionan sobre las consecuencias ni miran hacia el futuro."

La sobreviviente insta a los jóvenes a reflexionar sobre la posibilidad de que la historia se repita.

Visita escuelas para enseñar sobre el Holocausto —que se cobró la vida de millones de judíos— y también preside el Comité Internacional de Auschwitz.

Propuestas del partido AfD

"Nosotros lo vivimos y contamos esta historia. Yo cuento esta historia, tanto en escuelas como en diversos eventos. Intentamos revivir la historia y explicar, a través de la experiencia de mi familia, lo que puede suceder. Y, sin embargo, hemos llegado a este resultado. Eso es lo que hace todo tan difícil."

El partido AfD ha propuesto reducir el énfasis de las clases de historia en la era nazi y restaurar los monumentos militares dedicados a los soldados alemanes que murieron en las dos guerras mundiales.

Según Umlauf, esta propuesta es peligrosa. Ella ha dedicado su vida a garantizar que el mundo nunca olvide lo que sucedió.

Su mayor temor no es solo que la historia pueda repetirse, sino que sea tergiversada.