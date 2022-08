La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático advierte "consecuencias imprevisibles" por tensión en Taiwán

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) advirtió este jueves de que las tensiones entre China y EE.UU. sobre Taiwán pueden provocar "conflictos abiertos y consecuencias imprevisibles entre grandes potencias", a las que pidió "abstenerse de acciones provocativas".



En un comunicado difundido hoy durante la reunión ministerial en Nom Pen, la ASEAN expresa su preocupación por "la volatilidad internacional y regional" tras la visita el miércoles a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, y las represalias tomadas por China, aunque el texto elude referirse de forma explícita a estos hechos.



El comunicado conjunto indica que "los acontecimientos recientes en una zona cercana a la región ASEAN podrían desestabilizar la región y eventualmente llevar a un error de cálculo, un enfrentamiento grave, conflictos abiertos y consecuencias impredecibles" entre China y EE.UU., a quienes evita citar directamente.



Los representantes de ASEAN llamaron a una "máxima templanza" y a "abstenerse de acciones provocativas" y se ofrecieron para "desempeñar un papel constructivo para facilitar un diálogo pacífico entre todas las partes".



Se espera que el conflicto de Taiwán sea uno de los asuntos abordados durante la reunión de los ministros de Exteriores de ASEAN celebrada en Nom Pen hasta el viernes y en la que también participan, entre otros, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, el chino, Wang Yi, el ruso, Serguéi Lavrov y el de la UE, Josep Borrell.



Pelosi, quien entre el martes y el miércoles pasó menos de 24 horas en una visita no anunciada oficialmente a Taiwán, prometió durante su estancia que Estados Unidos "no abandonará" a esta isla, mientras que China anunció medidas "contundentes y efectivas" que incluyen sanciones al territorio insular y un amplio despliegue militar en torno al mismo.



Taiwán, con quien EE.UU. no mantiene relaciones oficiales, es uno de los mayores motivos de conflicto entre China y EE.UU., debido sobre todo a que Washington es el principal suministrador de armas de la isla y sería su mayor aliado militar en caso de conflicto bélico con el gigante asiático.



China insiste en "reunificar" la República Popular con la isla, que se gobierna de manera autónoma desde que los nacionalistas del Kuomintang (KMT) se replegaran allí en 1949 tras perder la guerra civil contra los comunistas y continuaran con el régimen de la República de China, que culminó con la transición a la democracia en la década de 1990.

