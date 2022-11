China confirma que Xi irá al G20, donde se reunirá con Biden

El presidente chino, Xi Jinping, asistirá a la cumbre del G20 que se celebrará la próxima semana en Bali (Indonesia), donde se reunirá con su homólogo estadounidense, Joe Biden, confirmó hoy el Ministerio de Exteriores en un breve comunicado.



Además de Biden, Xi se reunirá en los márgenes de la cumbre con el presidente francés, Emmanuel Macron; con el argentino, Alberto Fernández, y con el senegalés, Macky Sall.



Xi asistirá además a la 29ª reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Bangkok y realizará una visita oficial a Tailandia del 17 al 19 de noviembre, agregó la Cancillería china.



Aunque la Casa Blanca ya adelantó el jueves que ambos líderes se reunirían el próximo lunes 14, un día antes de que empiece la cumbre, China no había confirmado hasta ahora ni la asistencia de Xi al G20 (grupo integrado por los países mas desarrollados y emergentes) ni el encuentro con su homólogo estadounidense.



El miércoles, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Biden afirmó que no hará concesiones a Xi durante la reunión y reafirmó que no busca el conflicto, sino la competición con el gigante asiático.



Las tensiones entre Washington y Pekín se han incrementado en los últimos meses a raíz de un viaje que la presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., la demócrata Nancy Pelosi, hizo en agosto a Taiwán, a lo que el Gobierno chino respondió con los mayores ejercicios militares en torno a la isla en décadas, además de sanciones comerciales sobre Taipéi y personales sobre Pelosi.



En ese sentido, Biden aseguró que Taiwán, aliado de Washington al que China considera una provincia rebelde, "seguramente" formará parte de las conversaciones con el líder chino.



No obstante, desde Pekín ya se ha insistido en que la isla es de su "interés central" y que "Washington debe ponerse a trabajar con China para evitar malentendidos y prejuicios".



"China está preparada para una coexistencia pacífica con Estados Unidos y en mantener una relación basada en el respeto mutuo y la cooperación. Pero, al mismo tiempo, defenderemos firmemente nuestra soberanía, seguridad e intereses de desarrollo", indicó el jueves el portavoz de Exteriores Zhao Lijian en rueda de prensa.



"Es importante que manejar adecuadamente las diferencias para evitar malentendidos y errores de cálculo", añadió.



Biden y Xi comparten una larga relación personal: ambos se conocieron hace más de una década cuando eran vicepresidentes de sus países y compartieron múltiples viajes, reuniones y cenas.



Será, sin embargo, la primera vez que se vean cara a cara desde que ambos son presidentes de sus respectivos países, aunque han mantenido dos reuniones telemáticas en el último año.



