La "mayoría" del G20 condenará guerra en Ucrania en comunicado, según EE.UU.

El comunicado final del G20 incluirá una condena de la "mayoría" de sus miembros a la guerra en Ucrania, afirmó este martes un alto funcionario de Estados Unidos en una rueda de prensa.



"La mayoría de los miembros del G20 quieren dejar claro que condenan la guerra de Rusia en Ucrania, y que ven la guerra en Ucrania como la causa de un inmenso dolor económico y humanitario en todo el mundo", afirmó el funcionario justo cuando arranca este martes la cumbre del G20 que se celebra en la isla indonesia de Bali.



El funcionario estadounidense rechazó ofrecer detalles de cuántos miembros del G20 firmarán esa declaración conjunta y no aclaró qué posición ha adoptado China, socio estratégico de Moscú.



Las delegaciones de los veinte países participantes en la cumbre, a los que se suman los representantes de la Comisión y el Consejo europeos, han intensificado sus negociaciones en las últimas horas para acordar los principales puntos del texto.



Uno de los principales escollos es si incluir o no una mención a la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania que emplee directamente esa palabra y no otras expresiones, como la de "operación militar especial" que usa Moscú para referirse a su invasión o alternativas más ambiguas como "conflicto armado".



El citado funcionario estadounidense no detalló si se incluirá la palabra "guerra"; pero afirmó que el comunicado final condenará la agresión rusa "en los términos más fuertes".



El presidente ruso, Vladímir Putin, no ha acudido a la cumbre del G20 en Bali y su gobierno está representado en la reunión por el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov.



De acordarse una declaración conjunta con una clara mención a la guerra de Ucrania, sería la primera de un foro internacional en hacerlo en estos términos desde el inicio del conflicto.



Ninguna reunión ministerial del G20 desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de este año ha logrado un documento consensuado por las diferencias entre los miembros a la hora de incluir alusiones al conflicto y en qué términos hacerlo.



El borrador más reciente de la declaración consensuado entre las delegaciones, según fuentes diplomáticas occidentales, se refiere a la situación en Ucrania como "guerra" y emplea un lenguaje similar a la resolución de la Asamblea General de la ONU aprobada el pasado marzo contra la invasión rusa.

