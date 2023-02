La India presume de arsenal de combate en una inmensa feria de aviación

La India presume desde este lunes de su arsenal de combate en la inmensa feria bienal de aviación Aero India, que cuenta con la participación de más de 800 empresas del sector e incluye exhibiciones de aviones y helicópteros, con el objetivo de triplicar sus exportaciones de material defensivo en tres años.



"Hoy, Aero India no es solo un espectáculo, no solo muestra el alcance de la industria de defensa, sino que también muestra la confianza en sí mismo de la India", destacó el primer ministro indio, Narendra Modi, durante la inauguración.



La ciudad sureña de Bangalore, popularmente conocida como el Silicon Valley indio, albergará hasta el próximo viernes los expositores de más de 800 empresas del sector de defensa, entre las que se encuentran cien compañías extranjeras que han traído a la India sus últimos desarrollos.



El evento estará enfocado a reforzar la premisa "Make in India" o "Fabricado en India" que impulsa el país asiático desde hace años, y que la ha llevado a desarrollar aviones de combate como los Tejas MK1A o el portaaviones INS Vikrant, el mayor y más complejo de su Armada.



Modi confía en que la amplia presencia extranjera de este año ayude a forjar alianzas que permitan triplicar las exportaciones de defensa indias para el 2025 y situar a la nación como uno de los países "de fabricación de defensa más grandes".



"Nuestro objetivo para el (año fiscal) 2024-2025, es aumentar las exportaciones de defensa hasta los 5.000 millones de dólares", destacó el mandatario, una cifra que el año pasado fue de 1,500 millones.



La feria contará con la fuerte participación de Estados Unidos, que ha trasladado a la India "la delegación más grande de la historia", según informó en un comunicado la semana pasada la embajadora estadounidense en el país asiático, Elizabeth Jones.



Entre esas empresas figuran algunas de las más importantes del sector aeronáutico, como Aero Metals Alliance, Boeing, Astronautics Corporation of America, entre otras, síntoma de la férrea asociación defensiva entre ambos países, y del compromiso que mantiene Estados Unidos con la seguridad del Indo-Pacífico, agregó la embajadora.



La India es el mayor importador de armas del mundo, por delante de Arabia Saudí, según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo.



La Fuerza Aérea india opera principalmente aparatos de origen francés y ruso, y tiene el objetivo de reemplazar gradualmente varias de estas aeronaves por otras desarrolladas localmente para acabar con la fuerte dependencia que tiene de otros países para su entramado defensivo.

