Pekín acusa a EEUU de "buscar problemas" en el estrecho de Taiwán y defiende sus maniobras

Pekín acusó hoy a Estados Unidos de "buscar problemas" y defendió que un buque militar chino maniobrase el pasado sábado a escasos 137 metros de un destructor estadounidense en el estrecho de Taiwán, acción que Washington calificó de "insegura".



"Fue Estados Unidos quien provocó y buscó problemas primero. China dio seguimiento y gestionó esta cuestión de acuerdo con la ley y las regulaciones pertinentes", indicó hoy el portavoz de Exteriores Wang Wenbin.



El vocero aseveró que las medidas tomadas por el Ejército chino fueron "profesionales", "legales" y "seguras".



"Es Estados Unidos quien debe reflexionar en profundidad, hacer autocrítica y corregir sus errores", agregó.



La Marina de EE.UU. publicó hoy un vídeo, aparentemente tomado desde el ángulo del destructor USS Chung-Hoon, en el que se ve cómo el buque chino prácticamente intercepta al navío cruzándose en su trayectoria a una distancia previamente detallada de 137 metros, según EE.UU. y Canadá, cuya Marina realizaba maniobras conjuntas con la estadounidense.



Periodistas del portal canadiense Global News, que iban a bordo del navío HMCS Montreal, observaron el incidente en aguas del estrecho de Taiwán, sucedido mientras los ministros de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, y su par chino, Li Shangfu, asistían al Diálogo Shangril-La (2-4 de junio) en Singapur, el foro de seguridad anual más importante de Asia.



Preguntado por este suceso, Li denunció el domingo que "no se trata de travesías inocentes, sino de provocaciones", reiterando que China no renuncia a la fuerza para tomar Taiwán, isla autogobernada que Pekín considera una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí en 1949 tras perder la guerra civil.



Por su parte, el secretario de Defensa de EE.UU., que suministra armamento a la isla y en principio la defendería, aseguró el sábado que, aunque su país no busca la confrontación, no titubeará "frente a la coerción o el abuso", en línea similar a Li.



Estados Unidos y Canadá mantuvieron que se encontraban en aguas internacionales cuando ocurrió el incidente el sábado, mientras que Pekín defendió que se trataba de sus aguas territoriales.

