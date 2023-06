Continúa la amenaza de una erupción explosiva del volcán Mayón en Filipinas

La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) advirtió este viernes de que la actividad del volcán Mayón no muestra señales de atenuación y persiste la amenaza de una erupción explosiva, lo que ha obligado ya a la evacuación de más de 20,000 personas en el noreste del país.



Según el informe diario que publica Phivolcs, en las últimas 24 horas el Mayón no ha registrado ningún terremoto, pero ha aumentado la emisión de dióxido de sulfuro y se han producido trece episodios de caídas de rocas volcánicas, lo que indica que la actividad volcánica no remite tras dos semanas en erupción.



Hasta el momento, el volcán Mayón ha experimentado una erupción efusiva, que implica la expulsión de lava fluida o rocas fundidas, en contraste con una erupción explosiva, en la que el magma se fragmenta en cenizas o rocas, con mucha mayor capacidad destructiva, según Phivolcs.



La agencia sismológica detalló que la lava llegó a los 2.5 kilómetros de distancia a lo largo del barranco de Mi-isi en la ciudad de Daraga y del barranco de Bonga en la ciudad de Legazpi (200,000 habitantes), ambas en la provincia de Albay (isla de Luzón), donde se halla el volcán.



Por su parte, el director de Phivolcs, Teresito Bacolcol, imploró a los ciudadanos que siguen en centros de evacuación que "por favor, permanezcan allí... No vuelvan a la zona de peligro permanente por su seguridad", en una entrevista con el medio local Teleradyo.



Hasta ahora, más de 20,000 personas han sido evacuadas, pero si la alerta del Mayón -ahora en 3 sobre un máximo de 5 - se eleva al nivel 4, decenas de miles de personas deberían ser evacuadas, según reiteraron este semana los servicios de Emergencia nacionales.



Además, Phivolcs volvió a incidir en su informe diario en el riesgo de aludes de tierra o lahares: avalanchas de ceniza, barro y sedimento que escupe el Mayón y que se acumulan en las laderas del volcán.



Debido a la belleza de su forma cónica casi perfecta, el volcán Mayón es también uno de los grandes atractivos turísticos de la zona.



Su última erupción se produjo en 2018, cuando más de 75,000 personas tuvieron que ser evacuadas. La erupción mas letal del Mayón sucedió en 1814, cuando unas 1,200 personas perecieron enterrados por ríos de lava y caída de rocas volcánicas, según estimaciones publicadas por Phivolcs.

