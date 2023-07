Presentadoras creadas con Inteligencia Artificial copan televisiones de Sur de Asia

Sana, Lisa, Aparajita, y Fatma, cuatro mujeres creadas con inteligencia artificial, capaces de hablar en cualquier idioma, sobre cualquier tema, sin cansancio y a bajo costo, son las nuevas presentadoras de noticias que han incursionado en el Sur de Asia, unas apariciones que sugieren el futuro de la televisión.



Sana, la nueva presentadora del canal Aaj Tak, es "brillante, hermosa, siempre joven, incansable, habla varios idiomas y está completamente bajo mi control", anunció en el cónclave del grupo de medios India Today, la vicepresidenta de la organización Kalli Purie antes de introducir en marzo pasado al primer personaje creado con AI.



Cuatro meses después siguió Lisa en el canal regional indio de noticias Odisha TV, que con un cordial "Namasté", se presentó en directo hablando en odia -el idioma mayormente hablado en la región- como "la primera presentadora de noticias de Inteligencia Artificial (IA) de OTV y de Odisha".



La dos jóvenes chatbot, creadas bajo los estereotipos de belleza más extendidos en la sociedad india, delgadas y de piel clara, son capaces de leer noticias las 24 horas del día, sin salario y de hablar diversos idiomas, cualidades muy competitivas en esta nación de 1,400 millones de habitantes y 22 idiomas oficiales.



Personajes similares han alcanzado a canales de televisión en Bangladesh y Pakistán, presentando informaciones en sus principales noticieros varias veces al día en distintos idiomas. Si bien los medios no han aclarado el impacto que esto tendrá en los puestos de trabajo, India Today, uno de los medios indios más poderosos del país, llegarán para complementar el trabajo de los humanos.



"Sana no quita la brillantez de los presentadores de la vida real, quienes la guiarán. Sana tendrá un editor adjunto humano y, con suerte, compañía", dijo Purie.



Aún así el jefe de Marketing del grupo de medios indio, Vivek Malhotra, admitió que estos personajes podrían sustituir tareas mínimas de los reporteros.



"Se trata de una mayor eficiencia en la sala de redacción y de mejorar la creatividad de nuestro personal al eliminar las tareas mundanas y repetitivas. Sana puede hablar en varios idiomas, cambiar de tema con facilidad", dijo al tiempo que insistió que la chatbot "nunca se cansa".



Mientras tanto Lisa ha ido capitalizando su propia audiencia en redes sociales en la que la presentadora simula su participación en la cobertura informativa y permite la interacción de los internautas.



La aparición de las presentadoras busca tomar un terreno colonizado primero por Qiu Hao, el primer presentador de noticias en el mundo desarrollado en 2018 por la agencia de noticias china Xinhua.



A diferencia de las chatbot indias, Qiu es hombre, pero al igual que sus colegas es "incansable", disponible las 24 horas del día, que puede estar presente en diferentes escenas al mismo tiempo.



"La tecnología está tomando trabajo en muchos campos, incluso en la confección lo que hacíamos manualmente se está haciendo a máquina. Del mismo modo, puede impactar en la industria de la televisión", dijo a EFE el vicepresidente del Club de Prensa de Bangladesh, Rejwanul Haq, tras la aparición esta semana de Aparajita.



"La presentación o el reportaje de noticias es un trabajo creativo. No puede ser hecho por algo artificial", sostuvo Haq.



Aparajita, el nuevo rostro de Canal 24 en Bangladesh, y la primera presentadora de IA de Bangladesh, es otra mujer "siempre joven", políglota e incansable.



El director ejecutivo de Canal 24, Talat Mamun, indicó a EFE que decidieron poner en directo a la presentadora para estar al día con las nuevas tecnologías que estaban cambiando rápidamente la forma de transmitir las noticias.



"La inteligencia artificial ya es una realidad. No podemos ignorar esta realidad. Para mantener el ritmo y adaptarnos a la nueva tecnología, hemos decidido presentar una presentadora de noticias generada por IA", dijo.



Pakistán también vio esta semana la aparición de Fatma, la nueva presentadora del canal GNN, joven vestida con hijab capaz de leer ininterrumpidamente de temas diversos.



También el pasado fin de semana, estrenó el primer programa de entrevistas con personas creadas con IA. En el lanzamiento del show AI Talk, el director del canal Discover Pakistan, Kaiser Rafiq, interactuaba con el nuevo presentador, que es una recreación del mismo ejecutivo creado con IA.



"AI Talk' es el comienzo, pero definitivamente inspirará a la industria de los medios a explorar la tecnología y puede cambiar las reglas del juego", dijo a EFE el presidente de la Asociación de Radiodifusores de Pakistán, Shakeel Hussain.



