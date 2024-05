Al menos seis personas murieron y 47 permanecen atrapadas entre los escombros tras derrumbarse este lunes un edificio de varios pisos en construcción en el oeste de Sudáfrica, confirmó este martes el jefe del gobierno de la provincia del Cabo Occidental, Alan Winde.



"Se ha descubierto un fallecido más y luego uno más vivo. El doctor me acaba de enviar una nota para decirme que hay un fallecido más", afirmó Winde en una rueda de prensa en George, la ciudad donde ocurrió la tragedia.



El número de muertos se eleva así de cinco a seis y el de atrapados se reduce de 49 a 47 en una actualización de las cifras dadas por el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, quien expresó sus condolencias a los allegados de las víctimas y anunció una investigación para "evitar que se repita este desastre".



"Tenemos ingenieros especializados en el lugar porque debemos averiguar por qué y cómo ha ocurrido" el derrumbe del edificio, añadió Winde.



El presidente de la provincia,cuya capital es Ciudad del Cabo aseguró que "el edificio está sometido a procesos de planificación a nivel municipal y todos esos procesos se habrían seguido".



"Tenemos que averiguar exactamente por qué se derrumba un edificio como este y asegurarnos de que removeremos cielo y tierra para averiguar la causa del accidente", remarcó.



Las labores de búsqueda y rescate de supervivientes se encuentran en una fase delicada, tras haber logrado socorrer a 25 personas heridas que han sido trasladadas a hospitales de la provincia, declaró a la prensa local Anton Bredell, consejero de Administración Local y Asuntos Medioambientales de la provincia del Cabo Occidental.



"Hemos establecido comunicación con algunas de las víctimas, al menos diez personas (...). Están atrapados (...) y es una lucha llegar hasta ellos", añadió Bredell.



El derrumbe ocurrió poco después de las 14.00 hora local (12.00 GMT) del lunes en George, una ciudad costera del oeste de Sudáfrica, según informaron las autoridades locales.



Alrededor de 70 trabajadores de la obra se encontraban en el edificio, adyacente precisamente a la sede del Ayuntamiento de George.



"La estructura era un edificio de unos cuatro o cinco pisos. Parecía un bloque de apartamentos", declaró a medios locales el portavoz del gobierno municipal, Ntobeko Mangqwengqwe.



Equipos de rescate de la provincia del Cabo Occidental y de otras partes del país, así como de la ONG Gift of the Givers, continuaban buscando e intentando rescatar a supervivientes, con la ayuda de micrófonos para localizar a personas atrapadas y retirando ladrillo a ladrillo los escombros para alcanzarlas.



Todavía se desconocen las causas del accidente, cuya investigación "debe tener como objetivo (...) evitar que se repita este desastre", señaló Ramaphosa.

