En este depósito aduanero en Herat, en el oeste de Afganistán, un grupo de funcionarios talibanes revisan libros para constatar si violan la estricta interpretación de los talibanes de la ley islámica o sharía.

Si lo hacen, son retirados de circulación.

Zalmai Forotan, miembro del equipo de evaluación de libros en Herat:

"Evaluamos todos los libros que llegan aquí en busca de cosas contrarias a la religión, a la fe, que puedan crear problemas en nuestra sociedad, así como los libros que tienen fotos, fotos de seres vivos, según la política del departamento de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, y también los libros que incluyen temas políticos..."

En la actualidad, cada semana se importan miles de libros desde el vecino Irán, con quien comparten el idioma persa, por el paso de Islam Qala en la provincia occidental de Herat.

Faiz Ahmad Muhammad, Importador de libros en Herat :

"Nos dijeron que los libros que insultan a la religión, cultura afgana y el sistema afgano no están permitidos y que no los importemos. Los libros con imágenes vulgares también están prohibidos y nos dijeron que no los importemos".

Aunque algunas fuentes bajo anonimato aseguran que el gobierno talibán no ha ido tienda por tienda, sí se han realizado operativos para retirar libros de bibliotecas o librerías y se creó una lista de 400 títulos "en conflicto con los valores islámicos y afganos".

No es algo completamente nuevo. El anterior gobierno respaldado por los occidentales, al que echaron los talibanes, ya restringía algunos textos.