Al menos cinco personas han muerto y más de un centenar permanecen desaparecidas tras un deslizamiento de tierra provocado por lluvias torrenciales en el estado de Uttarakhand, en el Himalaya indio, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El desastre tuvo lugar el martes alrededor de las 13.30 hora local (08.00 GMT) en la aldea de Dharali, en el distrito de Uttarkashi, cuando una riada súbita descendió de las montañas y arrasó con el pueblo, llevándose todo a su paso y arrastrando a decenas de personas montaña abajo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/edit-0000235813still1267-940288ea.jpg Al menos cinco personas han muerto y más de un centenar permanecen desaparecidas tras un deslizamiento de tierra provocado por lluvias torrenciales en el Himalaya (EFE)

- Naturaleza implacable -

"Alrededor de 150 personas han sido llevadas a lugares seguros. Según la información disponible, se han encontrado cuatro personas muertas y hay más de 100 desaparecidos.

Aún estamos esperando confirmación de la administración local", declaró este miércoles el inspector general adjunto de la Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres (NDRF, en inglés), Mohsen Shahedi, que ha desplegado tres equipos en la zona afectada.

Horas más tarde, la agencia estatal PTI informó de la recuperación de un quinto cuerpo entre los escombros en Dharali, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Las imágenes difundidas por autoridades y medios muestran cómo el cauce del río Kheerganga se desborda de forma repentina y sumerge completamente la zona, que permanece ahora cubierta de barro espeso y escombros, dificultando la asistencia de las autoridades.

El ministro principal de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, llegó este miércoles al lugar del desastre para coordinar la respuesta sobre el terreno.

"Se están realizando esfuerzos masivos de rescate, con la participación de más de 160 agentes de policía, incluidos tres superintendentes y diez superintendentes adjuntos", declaró Dhami, quien añadió que ya se han preparado paquetes de alimentos y se ha desplegado un equipo médico en previsión de heridos.

Dharali, un popular destino turístico durante el verano, permanece prácticamente aislado después de que varias carreteras de acceso quedaran destruidas o bloqueadas por desprendimientos. Las autoridades han pedido a la población que se mantenga alejada de los ríos, ante el riesgo de nuevas crecidas.

Este desastre se produce en un contexto de alerta roja emitida por el Departamento Meteorológico de la India (IMD), que advierte de lluvias "extremadamente fuertes" en varias zonas del estado durante los próximos días.

Uttarakhand, una región montañosa y ecológicamente frágil, ha sido golpeada por lluvias ininterrumpidas durante la actual temporada del monzón, que han provocado numerosos deslizamientos de tierra e inundaciones.

Las llamadas "explosiones de nube", fenómenos extremadamente localizados que provocan lluvias de intensidad torrencial en pocos minutos, son especialmente peligrosas en áreas como el Himalaya, donde el terreno no puede absorber el agua, provocando riadas súbitas, inundaciones y deslizamientos de tierra de gran poder destructivo.