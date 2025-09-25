Las autoridades tailandesas comenzaron este jueves a reparar un gran socavón surgido en una calle situada frente a un hospital en el norte de Bangkok tras hundirse la víspera la calzada, mientras se sigue investigando qué provocó el incidente, que causó daños materiales pero no humanos.

El gobernador de la capital, Chadchart Sittipunt, indicó hoy que se arrojarán en el hueco, de 50 metros de profundidad y de 30 metros de ancho por 30 metros de largo, unos 50,000 sacos de arena con el objetivo de estabilizar la zona y evitar nuevos desprendimientos de tierra, en una publicación en Facebook.

- Emergencia Urbana -

El político dijo que hay que llevar a cabo trabajos de desescombro, y retirar varios postes de luz y mobiliario urbano engullidos por el socavón, antes de verter en el foso cemento y hormigón para ir creando capas que rellenen el terreno.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/edit-0000204527still1551-f992fb2d.jpg Tailandia comienza a reparar un enorme socavón en una calle frente a hospital en Bangkok. (EFE)

La última evaluación de la zona realizada hoy revela un hueco de 15 metros bajo una comisaría de policía en riesgo de hundimiento y cuyos cimientos también se han visto afectados, mientras que el Hospital Vajira, de donde tuvieron que ser evacuados decenas de pacientes, parece estar a salvo.

El hundimiento repentino de la calzada tuvo lugar en una zona de construcción del túnel de una línea de metro subterráneo, operada por la compañía pública MRTA y cuya edificación se encuentra a cargo de un consorcio de empresas privadas.

Este jueves los directivos del operador de transporte dijeron en una rueda de prensa que, conforme a los informes preliminares, se sospecha que el socavón fue provocado por una gran fuga de agua debido a la ruptura de una tubería gigante, pero pidieron más tiempo para investigar las razones.

Los representantes de MRT, que se comprometieron a afrontar todos los gastos, dijeron que podrían restaurar la superficie en un plazo de dos semanas y se disculparon por los daños provocados.

Por su parte, el primer ministro, Anutin Charnvirakul, visitó la noche del miércoles la zona del desastre e incidió en la necesidad de reparar el suelo y evitar nuevos derrumbes, ante la preocupación de que nuevas lluvias puedan empeorar la situación, recoge un comunicado del Gobierno.

Expertos llevan años advirtiendo del hundimiento de Bangkok, en parte debido al terreno arcilloso sobre el que se asienta.

Gran parte de lo que hoy es la capital fue construida hace poco más de dos siglos sobre una superficie cenagosa y surcada por cientos de canales, que le dieron el sobrenombre de la "Venecia del sudeste de Asia".