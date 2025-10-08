El número de muertos por un deslizamiento de tierra que sepultó un autobús en el estado de Himachal Pradesh, en el norte de la India, aumentó este miércoles a 15, mientras los equipos de rescate trabajan para localizar a dos posibles supervivientes y a una persona que sigue desaparecida.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/edit-0000050419still1647-d3ab8fc2.jpg Rescatistas trabajan para buscar víctimas en deslizamiento en el estado de Himachal Pradesh, India. (EFE)

- Autobús sepultado -

"El incidente ocurrió alrededor de las 18:50 (hora local del martes). Unas 18 personas viajaban en el autobús. Ya se han recuperado 15 cuerpos, se podrían rescatar a dos víctimas con vida y, según la autoridad local, una víctima más sigue desaparecida", informó a los medios Karam Singh, subcomandante de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF).

El responsable de la NDRF, desplegada en el distrito de Bilaspur donde ocurrió el suceso, aseguró que la "operación continuará hasta que encontremos a esa persona".

El desprendimiento se produjo en la tarde de ayer, cuando una masa de lodo y rocas cayó sobre el vehículo mientras circulaba por una carretera de montaña.

Este accidente se enmarca en una destructiva temporada de monzones en el Himalaya indio. Según datos del Departamento Meteorológico de la India (IMD), la región ha registrado este año un exceso de precipitaciones que, en algunos distritos, ha superado el 40% de la media histórica, provocando una saturación del terreno sin precedentes.

Organizaciones ecologistas advierten de que la frágil geología del Himalaya se ve cada vez más amenazada por el cambio climático, que intensifica las lluvias, y por un desarrollo de infraestructuras a gran escala, como carreteras y presas hidroeléctricas, que a menudo desestabiliza las laderas.

Solo en esta temporada, el estado indio Himachal Pradesh ha reportado más de un centenar de deslizamientos de tierra de gran magnitud y cientos de fallecidos por causas relacionadas con las lluvias.

La tragedia en Bilaspur se suma a una serie de desastres climáticos recientes en la región, como las devastadoras inundaciones repentinas que dejaron decenas de muertos y miles de desplazados en el estado vecino de Uttarakhand el mes pasado.