Un total de 1,907 efectivos de cuerpos de rescate de Indonesia buscan este martes a las 129 personas que permanecen desaparecidas después de que un barco con 243 integrantes naufragara al sur de la isla de Borneo, donde se han centrado las labores de rescate.

La Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (Basarnas) informó del despliegue de cinco aeronaves y 17 embarcaciones cerca de la zona en la que el ferri se hundió, donde los servicios de emergencia encontraron con vida a 108 personas y recuperaron seis cadáveres.

En el tercer día de búsquedas, explicó la agencia en una nota de prensa, los rescatistas han tomado en cuenta las condiciones meteorológicas que, según medios indonesios, han retrasado parcialmente las tareas debido a factores como el fuerte oleaje en estas aguas, situadas en el centro-sur del archipiélago.

Este martes veintidós supervivientes llegaron a un puerto de Banjarmasin tras haber sido trasladados en barco, mientras que cuatro cadáveres fueron movilizados en helicópteros, en medio del operativo en el que participan policías, militares y varios equipos de rescate, apuntó el escrito.

Las autoridades, que aseguran continuar con el barrido de la zona en busca de los desaparecidos, a unos 150 kilómetros de la costa de Banjarmasin (Borneo), no han ofrecido detalles sobre las edades o identidades de víctimas y supervivientes de este naufragio.

Los responsables de la agencia de rescate en Banjarmasin señalaron a EFE que, de acuerdo con el registro de embarque, todas las personas a bordo eran indonesias (213 pasajeros y 30 tripulantes).

Condiciones y causas

El ferri "Virgo Transport 8", que realizaba la ruta entre las ciudades de Surabaya -en la isla de Java- y Banjarmasin -en el sur de Borneo-, dejó de transmitir su posición en la madrugada del domingo.

En el momento en el que la tripulación emitió la alerta de emergencia el barco ya se encontraba "escorado" y afrontaba "condiciones meteorológicas adversas", indicó Basarnas.

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de unos 288 millones de habitantes.