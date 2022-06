ONG busca limpiar uno de los ríos "más contaminantes del mundo" en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 8 jun (EFE).- La organización ambiental holandesa The Ocean Cleanup aseguró este miércoles que pretende colocar una barda que ayude a limpiar de basura el río Motagua en Guatemala, al que considera uno de los "más contaminantes" para los océanos del planeta.



"Nuestra misión es liberar los océanos de la basura y es por eso que estamos trabajando en una de las vertientes más contaminantes del mundo y convertirlo en uno de los más limpios", aseguró a Efe este miércoles el director The Ocean Cleanup, Boyan Slat.



Las declaraciones de Slat se registraron en el norte de la Ciudad de Guatemala, específicamente durante una visita del director de The Ocean Cleanup al río Las Vacas, afluente que desemboca en el río Motagua.



De acuerdo con Slat, la fuente principal de la contaminación del río Las Vacas, y por tanto, del Motagua, es el basurero general que utiliza la Ciudad de Guatemala, ubicado a pocos kilómetros del centro de la capital.



La barda que pretende instalar The Ocean Cleanup se denomina "Interceptor Trashfence" y se encuentra aún en fase piloto en busca de detener la basura que acompaña a los afluentes.



"Estamos haciendo pruebas todavía, y unos ajustes para que pueda quedar operacional lo más pronto posible", subrayó Slat, de 27 años.



La barda será colocada en el río Las Vacas, que nace en Ciudad de Guatemala y desemboca en el río Motagua, un afluente de 486 kilómetros de longitud aproximadamente que recorre 14 de los 22 departamentos del país centroamericano.



La organización ambiental ya había afirmado la semana pasada en sus redes sociales que se encontraba en Guatemala y mostró su asombró por la contaminación del río Motagua.



"Creemos que es el río más contaminante del mundo", subrayó la entidad con sede en Países Bajos, y que ha recaudado más de 30 millones de dólares en donaciones en busca de solucionar la contaminación en los océanos.



Slat, ganador en 2019 del Premio Internacional que concede la Fundación Princesa de Girona (FPdGi) en España, añadió que espera que la barda sea un proyecto administrado por los guatemaltecos y autosostenible.



Durante 2021, autoridades hondureñas se quejaron públicamente por la contaminación que provoca el río Motagua desde Guatemala en su desembocadura en las costas del vecino país.



De acuerdo con las autoridades ambientales guatemaltecas, la cuenca del río beneficia al menos a unos 8 millones de sus habitantes. EFE



