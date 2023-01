Seúl publica un vídeo de un test de su cohete espacial de combustible sólido

El Ministerio de Defensa surcoreano publicó hoy un vídeo del lanzamiento de prueba de un cohete espacial de combustible sólido que pretende usar en el futuro como medio para mejorar y ampliar su red de satélites de reconocimiento.



El test se realizó el pasado 30 de diciembre desde una plataforma flotante perteneciente al centro de pruebas que la Agencia para el Desarrollo de la Defensa (ADD) tiene en la localidad de Taean (150 kilómetros al suroeste de Seúl), frente a las costas del mar Amarillo.



El Ministerio explicó en un comunicado que todo el proceso se completó satisfactoriamente, desde el lanzamiento hasta el desacoplamiento del carenado del cohete y de sus respectivas fases y carga útil.



Se trata del segundo test que Seúl realiza con este prototipo de cohete tras el primer vuelo de prueba que se llevó a cabo en marzo.



La prueba, que no había sido anunciada por anticipado, pilló por sorpresa a muchos surcoreanos cuando se llevó a cabo en la noche del pasado viernes.



La peculiar estela y la luz que proyectó en el cielo el proyectil pudieron verse con claridad desde todo el entorno de la región capitalina y las provincias colindantes de Gangwon y Chungcheong del Sur, donde se encuentra Taean.



Los miles de vídeos, acompañados de mensajes de inquietud por la posibilidad de que se tratara de un misil disparado contra o por Corea del Norte, inundaron las redes sociales antes de que el ejército anunciara públicamente que se trataba de una prueba de un futuro cohete espacial.



La decisión de no anunciar el ejercicio por anticipado volvió a deparar algunas críticas después de lo acontecido cuando en noviembre un misil Hyunmoo-2 lanzado por Corea del Sur para responder a otras pruebas de proyectiles norcoreanas se estrelló dentro de una base militar de Gangneung (costa este) debido a un fallo en un giroscopio.



La población de esa localidad pasó horas sin saber si se trataba de un ataque norcoreano o un accidente de aviación hasta que el ejército aclaró públicamente el suceso.



Este último lanzamiento del cohete surcoreano llegó una semana después de que Corea del Norte lanzara a modo de prueba un futuro satélite de reconocimiento que quiere tener listo para abril.



En todo caso, Seúl lleva queriendo desarrollar un vehículo de lanzamiento espacial de combustible sólido -mucho más económico y seguro que los que usan propelentes líquidos- desde que en 2021 acordó con Washington poner fin a las restricciones que pesaban sobre sus misiles y proyectiles, que hasta entonces no podían tener un alcance de más de 800 kilkómetros.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.