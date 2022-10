Investigan si restos navales hallados en Argentina son de un submarino nazi

Personal policial halló en la costa argentina restos náufragos que se estima se remontan "a la segunda mitad del siglo XX" y que asociaciones de expertos investigan si corresponden a un submarino nazi, confirmaron este martes a EFE fuentes policiales.



Personal especializado de la Prefectura Naval Argentina (PNA) desarrolló inspecciones subacuáticas para analizar unos restos hallados frente a las costas de Arenas Verdes, en Costa Bonita, cerca de la localidad bonaerense de Quequén.



El procedimiento se hizo después de que el Proyecto Eslabón Perdido -un grupo de investigación conformado en 2021 para buscar submarinos nazis en Argentina- comunicara a la fuerza policial que, "como parte de las iniciativas de arqueología subacuática" que la asociación llevaba adelante, se habían detectado "restos navales" que no corresponderían a "ningún naufragio" conocido formalmente.



Para constatarlo, la PNA montó un operativo tripulado por buzos y con tecnología adecuada y "se pudo comprobar la existencia del naufragio, ubicado a una profundidad oscilante entre 25 y 30 metros y disperso en una zona aproximada de 80 metros de largo por 10 metros de ancho".



Los restos presentaban un "alto grado de deterioro", lo que impidió a la Prefectura determinar su tipo u origen.



Pero, posteriormente, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano elaboró un informe técnico en el que concluyó que los restos corresponden a "un conjunto de estructuras y objetos metálicos, principalmente ferrosos y posiblemente asociados a algún tipo de plataforma flotante o embarcación de uso portuario".



Y se estima su "período de construcción y uso" en la segunda mitad del siglo XX.





Investigación abierta



En declaraciones al canal TN, Abel Basti, impulsor de Eslabón Perdido, especificó este martes que, mediante las imágenes de la Prefectura, peritos dictaminaron que no es un barco y que hay partes compatibles con un submarino.



Basti, especializado en investigaciones relacionadas con el nazismo, agregó que la Liga Naval Italiana -dependiente del Ministerio de Defensa de Italia y especializada en naufragios de la Segunda Guerra Mundial- está haciendo una segunda pericia y en próximos días determinará sus conclusiones.



Para explicar cómo Eslabón Perdido obtuvo indicios de la existencia de esos restos, Basti hizo referencia a un "incidente muy particular que está muy documentado", que se remonta al invierno de 1945, cuando un comisario recibió la denuncia de lugareños que dijeron haber visto "luces en la noche en esa playa y que se estarían efectuando desembarcos".



Ese comisario, continuó Basti, constató que cerca de la costa donde se han encontrado los restos había "una estancia muy grande" con "rubios extranjeros que no hablaban castellano" y con "ametralladoras en la mano", algo que comunicó a sus superiores, quienes le dijeron que no tenía que "hacer nada" y que se olvidara.



"Creo que este incidente da alguna señal respecto a las complicidades o permisos que existían en forma vedada para estos acontecimientos", remarcó Basti, que defiende la teoría de que Adolf Hitler no se suicidó, sino que escapó a Argentina en un submarino bajo la complicidad del presidente Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974) con los nazis que huían de la Alemania de posguerra.